Колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на скандал зі співачкою (фото)

Напередодні зірка сцени збентежила своїх шанувальників дивним виглядом у готелі. Згодом стало відомо, що вона підвернула щиколотку.

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Сем Асгарі "почувається жахливо" після інциденту з колишньою дружиною Брітні Спірс у готелі Chateau Marmont. Про це пише Us Weekly.

"Сем завжди матиме слабкість до Брітні і завжди захищатиме її", — розповідає інсайдер.

Зокрема, колишній чоловік співачки сподівається, що вона в порядку.

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Асгарі та Спірс зустрічалися понад сім років, проте були одружені лише рік. Сем подав на розлучення в серпні 2023 року, посилаючись на "непримиренні розбіжності" після 14 місяців шлюбу. Зіркова експара завершила розлучення лише 2 травня 2024.

Хоча фітнес-тренер та артистка "більше не спілкуються", Асгарі визнав ситуацію в Chateau Marmont "безумовно тривожною" після того, як екстрені служби викликали на місце події в четвер, 2 травня.

На фото папараці потрапив момент, під час якого Брітні прикривалася подушкою та виглядала збентеженою.

Брітні Спірс

"Вона підвернула щиколотку, йдучи сходами. З нею все добре", — повідомив тоді інсайдер.

Друге джерело розповіло, що бойфренд артистки, Пол Річард Соліз, також був у готелі за вечерею зі своїм сином і відвідав Брітні в її номері.

"Брітні була засмучена, коли Пол намагався покинути готель після того, як відвідав її номер. У них не було суперечок, але Брітні була засмучена", — зазначав свідок подій.

Втім, прихильники вже встигли припустити, що зі Спірс стався нервовий зрив, схожий на той, що був у неї у 2008 році, коли вона поголила голову наголо і накинулася з парасолькою на папараці.

А за день після нового інциденту співачка вже позувала в червоній сукні у своєму Instagram.

Брітні Спірс Фото: Скріншот

Нагадаємо, мемуари Брітні Спірс спровокували кризу у шлюбі її колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка.

Також Фокус писав про остаточне розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі.