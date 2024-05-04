Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на скандал с певицей (фото)

Накануне звезда сцены смутила своих поклонников странным видом в отеле. Впоследствии стало известно, что она подвернула лодыжку.

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Сэм Асгари "чувствует себя ужасно" после инцидента с бывшей женой Бритни Спирс в отеле Chateau Marmont. Об этом пишет Us Weekly.

"Сэм всегда будет иметь слабость к Бритни и всегда будет защищать ее", — рассказывает инсайдер.

В частности, бывший муж певицы надеется, что она в порядке.

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Асгари и Спирс встречались более семи лет, однако были женаты всего год. Сэм подал на развод в августе 2023 года, ссылаясь на "непримиримые разногласия" после 14 месяцев брака. Звездная экс-пара завершила развод только 2 мая 2024 года.

Хотя фитнес-тренер и артистка "больше не общаются", Асгари признал ситуацию в Chateau Marmont "определенно тревожной" после того, как экстренные службы вызвали на место происшествия в четверг, 2 мая.

На фото папарацци попал момент, во время которого Бритни прикрывалась подушкой и выглядела смущенной.

Бритни Спирс

"Она подвернула лодыжку, идя по лестнице. С ней все хорошо", — сообщил тогда инсайдер.

Второй источник рассказал, что бойфренд артистки, Пол Ричард Солиз, также был в отеле за ужином со своим сыном и навестил Бритни в ее номере.

"Бритни была расстроена, когда Пол пытался покинуть отель после того, как посетил ее номер. У них не было споров, но Бритни была расстроена", — отмечал свидетель событий.

Впрочем, поклонники уже успели предположить, что со Спирс случился нервный срыв, похожий на тот, что был у нее в 2008 году, когда она побрила голову наголо и набросилась с зонтиком на папарацци.

А через день после нового инцидента певица уже позировала в красном платье в своем Instagram.

Бритни Спирс Фото: скріншот

Напомним, мемуары Бритни Спирс спровоцировали кризис в браке ее бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка.

Также Фокус писал об окончательном разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари.