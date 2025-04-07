Бритни Спирс похвасталась облезлым маникюром (видео)

Психическое здоровье Бритни Спирс вызывает все больше тревоги у ее поклонников. Странные и порой очень откровенные танцы, обнаженные фото и бессвязные тирады в соцсети уже стали нормой. Однако последнее видео снова вызвало недоумение у подписчиков звезды.

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Бритни на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором показывает ногти с облезшим маникюром.

Красный лак, который она, похоже, нанесла себе сама, практически полностью слез, и ее ногти выглядят неопрятно.

"Как будто совсем маленькие. Настолько маленькие, что это странно, но у меня есть маленький ноготь на мизинце. У меня не было ногтей с седьмого класса. Я, типа, типа, схожу с ума. Они действительно очень, очень крошечные, но все равно", – говорит она в камеру.

В коротком клипе Бритни была со своим традиционным макияжем – обилием черной подводки вокруг глаз, а также со спутанными светлыми волосами.

"У меня не было настоящих ногтей с 7 класса, правда!!! Я горжусь", – подписала видео артистка.

Бритни Спирс похвасталась "достижением" Фото: Скриншот

Эти кадры не оставили пользователей равнодушными.

"Она похожа на сумасшедшую ведьму. Ее зубы…наркотики?", "Ее сломанные ногти — это наименьшая из ее проблем, да ладно", "Все участники Free Britney уже давно удалили свои аккаунты", "Молодцы все участники Free Britney, к сожалению, в ближайшем будущем нас ждет заголовок, который будет очень мрачным!", – пишут под публикациями в СМИ и соцстетях.

Free Britney – движение фанатов Бритни Спирс, которое преследовало цель освободить певицу от 13-летней опеки Джейми Спирса, ее отца, чтобы вернуть ей финансовую и личную независимость. Фраза #FreeBritney появилась в 2009 году, когда на сайте Breathe Heavy, который посвящено новостям шоу-бизнеса, началась кампания, критикующая ограничения из-за опекунства Бритни. Владелец сайта Джордан Миллер даже сообщил о звонке с угрозой от Джейми Спирса.

В конце концов певице удалось через суд добиться снятия опеки. Это произошло в ноябре 2021 года. За последние несколько лет она успела выйти замуж, развестись и закрутить роман с бывшим домработником с уголовным прошлым.

Ранее Фокус писал, почему Бритни Спирс, по ее словам, плачет каждый день.