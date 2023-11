Сестра Бритни Спирс рассказала о ссорах с певицей

Джейми Линн призналась, что между ними было много недоразумений, однако она всегда "просто хотела быть сестрой" артистки.

32-летняя американская певица и актриса Джейми Линн Спирс рассказала о сложных отношениях со своей старшей сестрой Бритни Спирс, 41. Об этом пишет Daily Mail.

Во время последнего эпизода "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here" Джейми рассказала, что ее старшая сестра была обеспокоена ее решением участвовать в реалити-шоу о выживании в джунглях.

"Я могу представить, что она волнуется за меня здесь. Мне кажется, она, вероятно, сильно следит за мной", — сказала Джейми Линн.

Далее певица назвала Бритни "хорошей старшей сестрой", рассуждая о сложном характере их отношений.

Бритни Спирс с сестрой Фото: Getty Images

"Я люблю ее", — сказала Джейми, добавив, что они действительно ссорятся, как и большинство близких людей.

В частности, младшая сестра поп-звезды призналась, что они имели совершенно разное воспитание.

"У нас были очень сложные обстоятельства, и нам обоим приходилось справляться с ними по-разному. Иногда мы срывались друг на друга, когда, возможно, нам не стоило... Я была единственным человеком в ее жизни, который всегда говорил: "Я просто хочу быть твоей сестрой"", — вспоминает Джейми Линн Спирс.

Бритни ранее говорила, что ей было трудно понять близкие отношения Джейми Линн с их отцом на протяжении всего периода ее опекунства.

"Я чувствовала, что она должна была принять мою сторону", — писала в мемуарах певица.

Несмотря на сложную историю взаимоотношений с сестрой, Бритни пришла к выводу, что все еще желает "лучшего" для Джейми Линн и ее семьи.

У сестер также есть старший брат Брайан, 46.

