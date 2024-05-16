Бритни Спирс сделала неожиданное признание о своей семье и показала редкое фото

Мнение Бритни Спирс о своей семье меняется практически каждый день.

Related video

43-летняя американская певица Бритни Спирс, известная своими перепадами настроения и быстро меняющимся мнением, удивила 42,2 миллиона своих подписчиков в Instagram новым откровением касательно семьи.

Артистка, которая много раз заявляла о том, что родители сломали ей жизнь, и неоднократно высказывала претензии к другим родственникам, внезапно написала, что очень скучает по своей семье.

На одном из фото, которые певица опубликовала на странице в соцсети, изображены мама, бабушка и сестра Бритни Спирс, Джейми Линн, с дочерьми за невысоким столом.

"У всех нас есть проблемы с семьей, но, Боже, ты ничего не можешь поделать с тем, как сильно ты их любишь. Меня нет на этой фотографии, но я чертовски уверена, что чувствую себя таковой. Кстати… Если вы меня знаете, я всегда оказывалась за этим детским столом на всех мероприятиях, на которых когда-либо была! Самые элитные дорогие ужины, и я всегда вот так сижу сзади с детьми!" – говорится в публикации.

Мама, бабушка, сестра и племянницы Бритни Спирс Фото: Instagram/britneyspears

Она объяснила, что опубликовала снимок, поскольку ее семья "очень красивая", и она "скучает по ней".

"Не хочу показаться праведной, но в мире хаоса и неразберихи уловка дьявола состоит в том, чтобы ввести вас в заблуждение и унизить вас… и заставить вас думать, что вы хуже! Я хотела поделиться этой фотографией, потому что, хотя меня на ней нет…, но, черт возьми, я чувствовала себя так, как будто я была там!" – отметила Бритни.

Несколькими днями ранее Спирс поделилась воспоминаниями об отце Джейми и покойном дедушке Джун, рассказав, что тот намеренно поместил в психиатрическую больницу двух своих жен.

Тем временем отец Бритни Спирс, Джейми, обвинил ее в затягивании продолжающегося судебного процесса по поводу ее несуществующей опеки. По его словам, Бритни делает это специально.