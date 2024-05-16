Брітні Спірс зробила несподіване зізнання про свою сім'ю і показала рідкісне фото

Думка Брітні Спірс про свою сім'ю змінюється практично щодня.

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43-річна американська співачка Брітні Спірс, відома своїми перепадами настрою і думкою, яка швидко змінюється, здивувала 42,2 мільйона своїх підписників в Instagram новим одкровенням щодо сім'ї.

Артистка, яка багато разів заявляла про те, що батьки зламали їй життя, і неодноразово висловлювала претензії до інших родичів, раптово написала, що дуже сумує за своєю сім'єю.

На одному з фото, які співачка опублікувала на сторінці в соцмережі, зображено маму, бабусю і сестру Брітні Спірс, Джеймі Лінн, з доньками за невисоким столом.

"У всіх нас є проблеми із сім'єю, але, Боже, ти нічого не можеш вдіяти з тим, як сильно ти їх любиш. Мене немає на цій світлині, але я до біса впевнена, що відчуваю себе такою. До речі... Якщо ви мене знаєте, я завжди опинялася за цим дитячим столом на всіх заходах, на яких коли-небудь була! Найелітніші дорогі вечері, і я завжди ось так сиджу ззаду з дітьми!" — ідеться в публікації.

Мама, бабуся, сестра і племінниці Брітні Спірс Фото: Instagram/britneyspears

Вона пояснила, що опублікувала знімок, оскільки її сім'я "дуже красива", і вона "сумує за нею".

"Не хочу здатися праведною, але у світі хаосу і плутанини виверт диявола полягає в тому, щоб ввести вас в оману і принизити вас... і змусити вас думати, що ви гірші! Я хотіла поділитися цією світлиною, тому що, хоча мене на ній немає..., але, чорт забирай, я почувалася так, ніби я була там!" — зазначила Брітні.

Кількома днями раніше Спірс поділилася спогадами про батька Джеймі і покійного дідуся Джун, розповівши, що той навмисно помістив у психіатричну лікарню двох своїх дружин.

Тим часом батько Брітні Спірс, Джеймі, звинуватив її в затягуванні тривалого судового процесу щодо її неіснуючої опіки. За його словами, Брітні робить це спеціально.