Отец Бритни Спирс озвучил новые обвинения против дочери

Джейми хочет завершить судебное разбирательство, поскольку опекунство уже прекращено два года назад, у него также есть финансовые стимулы для предотвращения задержек, поскольку его счета за дорогостоящего адвоката будут увеличиваться по мере продолжения разбирательства.

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Несмотря на то, что Бритни Спирс вырвалась из-под 13-летней опеки своего отца Джейми, эта тем то и дело продолжает напоминать о себе. Мужчина, которому недавно ампутировали ногу, снова дал понять, что вопрос не закрыт, пишет The Blast.

В частности мистер Спирс обвиняет дочь в затягивании продолжающегося судебного процесса по поводу ее несуществующей опеки. По его словам, Бритни делает это специально.

Джейми призвал судью, курирующего дело, не приостанавливать его рассмотрение дела, чтобы не откладывать начало судебного разбирательства на более поздний срок.

Бритни, которая утверждала, что она была вынуждена отказаться от своей "свободы", чтобы видеться с сыновьями, находясь под опекой, собирается начать сеансы посредничества со своим отцом в конце этого месяца, и он предполагает, что она пытается отложить это.

"Нет никаких оснований приостанавливать какую-либо часть дела (как признал Суд на слушаниях 5 января 2024 года), и, конечно, нет оснований для прекращения брифинга или любой другой деятельности, которая каким-либо образом связана с ожидающим рассмотрения ходатайством Джейми об упрощенном вынесении решения, установленным для слушания 12 апреля 2024 года", — написала команда юристов Спирс в своем последнем заявлении.

Представитель Джейми добавил, что сомневается в быстром решении проблемы, которая тянется уже два года:

"У сторон были месяцы (а точнее, годы) для обсуждения урегулирования. Они не решены. Наложение отсрочки просто потому, что 23 февраля 2024 года состоится медиация, похоже, наверняка приведет к продолжению судебного разбирательства, если стороны не придут к посредничеству".

Отец певицы подал прошение о разрешении и утверждении выплаты компенсации опекуну и адвокатам за опеку и возмещение расходов более трех лет назад, в марте 2021 года. Он просил Бритни оплатить судебные издержки в связи с борьбой за опекунство, но до сих пор певица и ее адвокат Мэтью Розенгарт сопротивлялись этому.

Ожидается, что его ходатайство будет рассмотрено, когда в июне этого года начнется судебный процесс.

Ранее Фокус писал, что отец Бритни Спирс рассказала, как мать ее спаивала, а отец критиковал за лишний вес