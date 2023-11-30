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Стиль жизни

Бритни Спирс поделилась редким снимком старшего брата (фото)

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Фото: Getty Images | Бритни Спирс с семьей

Артистка назвала 46-летнего Брайана своим лучшим другом.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась редкой фотографией своего брата Брайана Спирса после ссоры с большинством членов ее семьи. Снимок 46-летнего Брайана Спирса артистка опубликовала в Instagram с десятками миллионов фолловеров.

Бритни показала, как ее старший брат работает в зеленом защитном комбинезоне и каске с очками. Как известно, Брайан — кино- и телепродюсер. Вероятно, фото было сделано во время съемок какого-то шоу.

"Мой старший брат, который похож на папу, мой лучший друг!!! Не знаю, что происходит с этой одеждой!!!" — написала поп-звезда.

Как известно, Бритни проводит больше времени с Брайаном после того, как ее муж Сэм Асгари подал на развод в августе 2023 года.

Таблоиды сообщали, что брат артистки оставался в ее особняке и "помогал ей вместе с терапевтом".

Брат Бритни Спирс Fullscreen
Брат Бритни Спирс
Фото: Britney Spears/Instagram

Певица остается в конфликте со своим отцом Джейми Спирсом после 13 лет его опекунства, а также с мамой Линн Спирс, которую Бритни недавно обвинила в том, что она выбросила "много" ее личных вещей.

Бритни Спирс с семьей Fullscreen
Бритни Спирс с семьей
Фото: Getty Images

У знаменитости также есть младшая сестра Джейми Линн Спирс, 32 года. С ней у певицы также натянутые отношения, однако недавно Джейми рассказала, что любит звездную родственницу и хочет ей только всего лучшего.

Напомним, Бритни Спирс показала архивное фото с мамой, однако сразу его удалила.

Также Фокус писал об отношениях Бритни Спирс с сестрой.