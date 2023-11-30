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Стиль життя

Брітні Спірс поділилася рідкісним знімком старшого брата (фото)

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Фото: Getty Images | Брітні Спірс з родиною

Артистка назвала 46-річного Браяна своїм найкращим другом.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася рідкісною фотографією свого брата Браяна Спірса після сварки з більшістю членів її родини. Знімок 46-річного Браяна Спірса артистка опублікувала в Instagram з десятками мільйонів фоловерів.

Брітні показала, як її старший брат працює в зеленому захисному комбінезоні та касці з окулярами. Як відомо, Браян — кіно- та телепродюсер. Ймовірно, фото було зроблене під час зйомок якогось шоу.

"Мій старший брат, який схожий на тата, мій найкращий друг!! Не знаю, що відбувається з цим одягом!!!" — написала поп-зірка.

Як відомо, Брітні проводить більше часу з Браяном після того, як її чоловік Сем Асгарі подав на розлучення в серпні 2023.

Таблоїди повідомляли, що брат артистки залишався в її особняку і "допомагав їй разом із терапевтом".

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Брат Брітні Спірс
Фото: Britney Spears/Instagram

Співачка залишається в конфлікті зі своїм батьком Джеймі Спірсом після 13 років його опікунства, а також з мамою Лінн Спірс, яку Брітні нещодавно звинуватила в тому, що вона викинула "багато" її особистих речей.

Брітні Спірс з родиною Fullscreen
Брітні Спірс з родиною
Фото: Getty Images

У знаменитості також є менша сестра Джеймі Лінн Спірс, 32. З нею у співачки також натягнуті стосунки, проте нещодавно Джеймі розповіла, що любить зіркову родичку та хоче їй лише найкращого.

Нагадаємо, Брітні Спірс показала архівне фото з мамою, проте одразу його видалила.

Також Фокус писав про стосунки Брітні Спірс із сестрою.