Мама Брітні Спірс намагається повернутися в життя співачки

Напередодні артистка відзначила 42-річчя, на яке завітали мама та брат іменинниці.

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Стосунки американської співачки Брітні Спірс з її мамою Лінн Спірс налагоджуються. Про це пише People.

Інсайдер розповів виданню, що мама артистки "справді докладає зусиль, щоб бути в житті Брітні".

"Її мама любить її. У цьому немає жодних сумнівів", — сказало джерело, додавши, що Лінн "дуже просила вибачення" і "бере на себе всю провину" за їхні натягнуті стосунки.

Попри зусилля, зірка сцени "все ще страждає, тому що вона відчуває, що її мама могла зробити більше, щоб допомогти" протягом її 13-річного "рабства" під опікою батька.

Разом з цим "Брітні може бути дуже впертою", інсайдер також поділився, що у поп-зірки "дуже мало друзів, і їй дійсно потрібно просто бути з родиною".

Брітні Спірс Фото: Getty Images

"Брітні подобається проводити час з [Лінн]. У них складні стосунки, але, здається, вони обидві потрібні одна одній", — додає джерело, близьке до співачки.

Знаменитість та її мама нещодавно возз’єдналися на святкуванні 42-го дня народження співачки 2 грудня 2023. До них також приєднався старший брат іменинниці Браян.

Брітні Спірс з мамою Фото: Скриншот

Сімейний знімок, опублікований на фан-сторінці у соцмережі, показав тріо разом, коли Брітні посміхалася і обіймала свою маму.

Брітні Спірс з мамою та братом Фото: cadehudson22/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс назвала 2023 рік відстійним.

Також Фокус писав про те, що батьку Брітні Спірс ампутували ногу.