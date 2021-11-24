Самые актуальные и модные свитера сезона зима 2021-2022
Казалось, свитера, прежде всего должны быть уютными и теплыми, но стилисты считают, что некоторые модели могут быть куда более модными, чем классические решения
Даже самые строгие модницы обычно выбирают свитера по принципу: тепло и подходит ко всему. Однако стилисты рекомендуют обратить внимание на некоторые модели, которые были продемонстрированы на подиумах и сейчас являются самыми трендовыми свитерами сезона. Об этом пишет Style Caster.
Так что, даже если вы отлично себя чувствуете, год за годом выбирая универсальный свитер крупной вязки, или базовый черный гольф, стоит разнообразить свой зимний вязаный гардероб.
Свитер с молнией
Свободный пуловер со молнией-змейкой – тренд сезона зима 2021-22. Стилисты отмечают, что молния придает моделям свободный пуловеров более изысканный вид. А еще позволяют "играть" с образом.
Расстегнутая змейка и небольшое колье придает более изысканный вид, если сочетать его с узкой юбкой и сапогами на каблуке, а тот же свитер с джинсами и кроссовками помогает создать более молодежный, "школьный" вид.
Длинный свитер-жилет
В прошлом году Гарри Стайлз, британский певец, актер и икона моды, вдохновил своих поклонников на покупку длинных жилетов, хоть ранее они считались довольно скучным предметом гардероба.
Но стилисты отмечают, что все дело в аксессуарах – с помощью такого жилета можно создать как и офисный, так и более богемный образ. Короткие вязаные жилеты тоже в моде, их носят даже на голое тело, дополнив коротким топом.
Короткие свитера с неожиданными вырезами
Укороченные свитера с вырезами в самых неожиданных местах заполнили подиумы на прошлой Неделе моды. Так что если у кого-то еще нет подобного свитера в гардеробе – его срочно нужно купить.
Он зимой будет выполнять важную функцию – добавлять немного эротизма в обычно полностью закрытый зимний гардероб. И, конечно, согревать свою обладательницу.
Свитер тай-дай
Метод покраски tie-dye значит дословно: "завяжи-покрась", и появился в конце 1960-х — начале 1970-х годов благодаря движению хиппи. Ранее таким образом окрашивали футболки, или джинсы, а теперь дизайнеры добрались и до свитеров.
Причем в этом сезоне, они, как сами выразились, "омолодили" тренд. Так что свитера, которые выглядят немного полинявшими, или так, будто с ними резвился начинающий художник – это тренд сезона. И он отлично смотрится с джинсами.
Свитер а ля принцесса Диана
Персона принцессы Дианы никогда не выходила из моды. Многие ее образы были слишком модными и революционными для своего времени, как толстовка с велосипедными шортами, или китчевые свитера с вывязанными надписями и узорами. Самый яркий пример: свитер с черной овечкой среди белых, или свитер с надписью: "я — шикарна".
Поклонники принцессы могут купить копию подобного наряда, или приобрести что-то подобное. Пусть ваш свитер несет в себе послание, понятное только вам, или наоборот, провозглашает некий лозунг.