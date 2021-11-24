Самые актуальные и модные свитера сезона зима 2021-2022

Казалось, свитера, прежде всего должны быть уютными и теплыми, но стилисты считают, что некоторые модели могут быть куда более модными, чем классические решения

Даже самые строгие модницы обычно выбирают свитера по принципу: тепло и подходит ко всему. Однако стилисты рекомендуют обратить внимание на некоторые модели, которые были продемонстрированы на подиумах и сейчас являются самыми трендовыми свитерами сезона. Об этом пишет Style Caster.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Так что, даже если вы отлично себя чувствуете, год за годом выбирая универсальный свитер крупной вязки, или базовый черный гольф, стоит разнообразить свой зимний вязаный гардероб.

Свитер с молнией

Свободный пуловер со молнией-змейкой – тренд сезона зима 2021-22. Стилисты отмечают, что молния придает моделям свободный пуловеров более изысканный вид. А еще позволяют "играть" с образом.

[ + – ] Свитер на молнии - снова в моде Фото: Asos

Расстегнутая змейка и небольшое колье придает более изысканный вид, если сочетать его с узкой юбкой и сапогами на каблуке, а тот же свитер с джинсами и кроссовками помогает создать более молодежный, "школьный" вид.

Длинный свитер-жилет

В прошлом году Гарри Стайлз, британский певец, актер и икона моды, вдохновил своих поклонников на покупку длинных жилетов, хоть ранее они считались довольно скучным предметом гардероба.

[ + – ] Длинный жилет - стильный и теплый аксессуар Фото: Asos

Но стилисты отмечают, что все дело в аксессуарах – с помощью такого жилета можно создать как и офисный, так и более богемный образ. Короткие вязаные жилеты тоже в моде, их носят даже на голое тело, дополнив коротким топом.

Короткие свитера с неожиданными вырезами

Укороченные свитера с вырезами в самых неожиданных местах заполнили подиумы на прошлой Неделе моды. Так что если у кого-то еще нет подобного свитера в гардеробе – его срочно нужно купить.

[ + – ] Тренд сезона: свитер с игривым вырезом Фото: Asos

Он зимой будет выполнять важную функцию – добавлять немного эротизма в обычно полностью закрытый зимний гардероб. И, конечно, согревать свою обладательницу.

Свитер тай-дай

Метод покраски tie-dye значит дословно: "завяжи-покрась", и появился в конце 1960-х — начале 1970-х годов благодаря движению хиппи. Ранее таким образом окрашивали футболки, или джинсы, а теперь дизайнеры добрались и до свитеров.

[ + – ] Свитер, окрашенный по технологии тай-дай Фото: Gucci Official

Причем в этом сезоне, они, как сами выразились, "омолодили" тренд. Так что свитера, которые выглядят немного полинявшими, или так, будто с ними резвился начинающий художник – это тренд сезона. И он отлично смотрится с джинсами.

Свитер а ля принцесса Диана

Персона принцессы Дианы никогда не выходила из моды. Многие ее образы были слишком модными и революционными для своего времени, как толстовка с велосипедными шортами, или китчевые свитера с вывязанными надписями и узорами. Самый яркий пример: свитер с черной овечкой среди белых, или свитер с надписью: "я — шикарна".

[ + – ] Копии китчевых свитеров принцессы Дианы Фото: Tatler

Поклонники принцессы могут купить копию подобного наряда, или приобрести что-то подобное. Пусть ваш свитер несет в себе послание, понятное только вам, или наоборот, провозглашает некий лозунг.