Найактуальніші та наймодніші светри сезону зима 2021-2022
Здавалося б, светри перш за все повинні бути затишними й теплими, але стилісти вважають, що деякі моделі можуть бути набагато моднішими, ніж класичні рішення.
Навіть найсуворіші модниці зазвичай вибирають светри за принципом: тепло та пасує до всього. Однак стилісти рекомендують звернути увагу на деякі моделі, які були продемонстровані на подіумах і зараз є трендовими светрами сезону. Про це пише Style Caster.
Так що навіть якщо ви чудово почуваєтеся, рік у рік вибираючи універсальний светр великої в'язки або базовий чорний гольф, варто урізноманітнити свій зимовий в'язаний гардероб.
Светр із блискавкою
Вільний пуловер із блискавкою-змійкою – тренд сезону зима 2021-22. Стилісти відзначають, що блискавка надає моделям вільних пуловерів вишуканішого вигляду. А ще дозволяють "грати" з образом.
Розстебнута змійка та невелике кольє надає вишуканішого вигляду, якщо поєднувати його з вузькою спідницею та чоботами на підборах, а той же светр із джинсами та кросівками допомагає створити більш молодіжний, "шкільний" вигляд.
Довгий светр-жилет
Минулого року Гаррі Стайлз, британський співак, актор та ікона моди, надихнув своїх шанувальників на купівлю довгих жилетів, хоч раніше вони вважалися досить нудним предметом гардеробу.
Але стилісти відзначають, що вся справа в аксесуарах – за допомогою такого жилета можна створити як офісний, так і богемніший образ. Короткі в'язані жилети теж модні, їх носять навіть на голе тіло, доповнивши коротким топом.
Короткі светри з несподіваними вирізами
Укорочені светри з вирізами в найнесподіваніших місцях заповнили подіуми минулого тижня моди. Тож якщо в когось ще немає такого светра в гардероб, його терміново треба купити.
Він узимку виконуватиме важливу функцію – додаватиме трохи еротизму до звичайно повністю закритого зимового гардеробу. І, звісно, зігрівати свою володарку.
Светр тай-дай
Метод фарбування tie-dye означає дослівно "зав'яжи-пофарбуй" і з'явився наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років завдяки руху хіпі. Раніше таким чином фарбували футболки чи джинси, а тепер дизайнери дісталися й до светрів.
Причому цього сезону вони, як самі висловилися, "омолодили" тренд. Так що светри, які мають трохи полинялий вигляд або такий, ніби з ними пустував художник-початківець, — це тренд сезону. І він має чудовий вигляд із джинсами.
Светра а-ля принцеса Діана
Персона принцеси Діани ніколи не виходила з моди. Багато її образів були надто модними та революційними для свого часу, як толстовка з велосипедними шортами або кітчеві светри з вив'язаними написами та візерунками. Найяскравіший приклад — светр із чорною овечкою серед білих або светр із написом: "Я — шикарна".
Шанувальники принцеси можуть купити копію подібного вбрання або придбати щось подібне. Нехай ваш светр несе в собі послання, зрозуміле лише вам, чи, навпаки, проголошує якесь гасло.