Найактуальніші та наймодніші светри сезону зима 2021-2022

Здавалося б, светри перш за все повинні бути затишними й теплими, але стилісти вважають, що деякі моделі можуть бути набагато моднішими, ніж класичні рішення.

Навіть найсуворіші модниці зазвичай вибирають светри за принципом: тепло та пасує до всього. Однак стилісти рекомендують звернути увагу на деякі моделі, які були продемонстровані на подіумах і зараз є трендовими светрами сезону. Про це пише Style Caster.

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Так що навіть якщо ви чудово почуваєтеся, рік у рік вибираючи універсальний светр великої в'язки або базовий чорний гольф, варто урізноманітнити свій зимовий в'язаний гардероб.

Светр із блискавкою

Вільний пуловер із блискавкою-змійкою – тренд сезону зима 2021-22. Стилісти відзначають, що блискавка надає моделям вільних пуловерів вишуканішого вигляду. А ще дозволяють "грати" з образом.

[ + – ] Светр на блискавці знову в моді Фото: Asos

Розстебнута змійка та невелике кольє надає вишуканішого вигляду, якщо поєднувати його з вузькою спідницею та чоботами на підборах, а той же светр із джинсами та кросівками допомагає створити більш молодіжний, "шкільний" вигляд.

Довгий светр-жилет

Минулого року Гаррі Стайлз, британський співак, актор та ікона моди, надихнув своїх шанувальників на купівлю довгих жилетів, хоч раніше вони вважалися досить нудним предметом гардеробу.

[ + – ] Довгий жилет — стильний і теплий аксесуар Фото: Asos

Але стилісти відзначають, що вся справа в аксесуарах – за допомогою такого жилета можна створити як офісний, так і богемніший образ. Короткі в'язані жилети теж модні, їх носять навіть на голе тіло, доповнивши коротким топом.

Короткі светри з несподіваними вирізами

Укорочені светри з вирізами в найнесподіваніших місцях заповнили подіуми минулого тижня моди. Тож якщо в когось ще немає такого светра в гардероб, його терміново треба купити.

[ + – ] Тренд сезону — светр із грайливим вирізом Фото: Asos

Він узимку виконуватиме важливу функцію – додаватиме трохи еротизму до звичайно повністю закритого зимового гардеробу. І, звісно, зігрівати свою володарку.

Светр тай-дай

Метод фарбування tie-dye означає дослівно "зав'яжи-пофарбуй" і з'явився наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років завдяки руху хіпі. Раніше таким чином фарбували футболки чи джинси, а тепер дизайнери дісталися й до светрів.

[ + – ] Светр, пофарбований за технологією тай-дай Фото: Gucci Official

Причому цього сезону вони, як самі висловилися, "омолодили" тренд. Так що светри, які мають трохи полинялий вигляд або такий, ніби з ними пустував художник-початківець, — це тренд сезону. І він має чудовий вигляд із джинсами.

Светра а-ля принцеса Діана

Персона принцеси Діани ніколи не виходила з моди. Багато її образів були надто модними та революційними для свого часу, як толстовка з велосипедними шортами або кітчеві светри з вив'язаними написами та візерунками. Найяскравіший приклад — светр із чорною овечкою серед білих або светр із написом: "Я — шикарна".

[ + – ] Копії кітчевих светрів принцеси Діани Фото: Tatler

Шанувальники принцеси можуть купити копію подібного вбрання або придбати щось подібне. Нехай ваш светр несе в собі послання, зрозуміле лише вам, чи, навпаки, проголошує якесь гасло.