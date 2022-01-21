Тина Кунаки вышла в свет в стильном сером костюме

Модель умело соединила лаконичный и нейтральный цвет в эффектном образе.

24-летняя французская модель и молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки посетила показ Y/Project на неделе моды в столице Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

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Тина Кунаки удачно подобрала лук для такого вида мероприятия в Париже. На ней был серый костюм, состоявший из жакета в пол с акцентными рукавами и длинных брюк прямого кроя. Дополнила образ белая рубашка. На ногах Тины были светлые туфли с острым носком.

Кунаки, которая уже задавала модные тренды, собрала свои вьющиеся волосы в роскошный хвост и продемонстрировала сияющий макияж.

[ + – ] Тина Кунаки демонстрирует стильный серый костюм

Ранее Фокус писал о способах ношения идеальной белой рубашки — модного тренда, который из прошлого года плавно перешел в 2022. Ведь этот элемент гардероба позволяет создать самые разные образы, начиная от делового и заканчивая стильным повседневным луком.

Напомним, новогодние каникулы Тина Кунаки провела на побережье океана в Бразилии со своим мужем и 3-летней дочерью Амазонией. Модель делилась летними образами, цитировала Льва Толстого и демонстрировала идеальные пляжные образы.