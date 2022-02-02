Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна

Це не перша співпраця знаменитості з українськими глянцями.

24-річна французька фотомодель та молода дружина актора Венсана Касселя з'явилася на обкладинці лютневого digital-випуску українського глянцю Elle. Журнал представив одразу два види обкладинки. Про це повідомляє видання на своїй сторінці в Instagram.

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Фотографувала 24-річну модель відома фешн-фотографиня та легенда світу моди Еллен фон Унверт.

Як зазначає видання, цей випуск присвячений digital-простору — основі нашого сучасного життя, і його вже можна придбати. Тіна Кунакі постала перед камерами в розкішних образах — totak black та яскраво-помаранчевому.

[ + – ] Тіна Кунакі на обкладинці українського глянцю

Зазначимо, що раніше Тіна Кунакі вже прикрашала обкладинку українського L’Officiel. Вона стала героїнею листопадового номера журналу у 2021 році. На Кунакі було ефектне вбрання від французького дому моди Jean Paul Gaultier та Sacai (Японія), а доповнювали образ для фотосету прикраси від Cartier.

Раніше Фокус писав про ідеальні пляжні образи від Тіни Кунакі, яка провела новорічну відпустку з чоловіком, 55-річним французьким актором Венсаном Касселем, та донькою Амазонією на березі океану в Бразилії.

Нагадаємо, обкладинку ювілейного випуску журналу Elle Україна прикрасила перша леді України Олена Зеленська та розповіла про життя в ролі першої жінки країни.