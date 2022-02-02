Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина

Это не первое сотрудничество знаменитости с украинскими глянцами.

24-летняя французская фотомодель и молодая жена актера Венсана Касселя появилась на обложке февральского digital-выпуска украинского глянца Elle. Журнал представил сразу два вида обложки. Об этом сообщает издание на своей странице в Instagram.

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Фотографировала 24-летнюю модель известная фэшн-фотограф и легенда мира моды Эллен фон Унверт.

Как отмечает издание, этот выпуск посвящен digital-пространству – основе нашей современной жизни, и его уже можно приобрести. Тина Кунаки предстала перед камерами в роскошных образах — totak black и ярко-оранжевом.

[ + – ] Тина Кунаки на обложке украинского глянца

Напомним, что ранее Тина Кунаки уже украшала обложку украинского глянца L'Officiel. Она стала героиней ноябрьского номера журнала в 2021 году. На Кунаки были эффектные наряды от французского дома моды Jean Paul Gaultier и Sacai (Япония), а дополняли образ для фотосета украшения от Cartier.

Ранее Фокус писал об идеальных пляжных образах от Тины Кунаки, которая провела новогодний отпуск с мужем, 55-летним французским актером Венсаном Касселем и дочерью Амазонией на берегу океана в Бразилии.

Напомним, обложку юбилейного выпуска журнала Elle Украина украсила первая леди Украины Елена Зеленская и рассказала о жизни в качестве первой женщины страны.