Елена Зеленская украсила юбилейную обложку популярного глянца

В интервью журналу ELLE первая леди Украины рассказала о том, как изменилась ее жизнь в новом статусе.

43-летняя Елена Зеленская появилась на обложке юбилейного номера украинской версии журнала ELLE, отмечающего свою 20-ую годовщину выхода в Украине, а также дала изданию эксклюзивное интервью.

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На черно-белом снимке, сделанном известным украинским фотографом Стефаном Лисовским, первая леди позирует в белой кофте и юбке в клетку, широко улыбаясь. Рядом с ней сидят несколько девочек.

[ + – ] Елена Зеленская Фото: ELLE/Stephan Lisowski

Полное интервью с женой президента выходит 3 сентября, но некоторые темы разговора уже озвучены в журнале. В частности, Зеленская рассказала о проектах, которыми сейчас занимается, о встрече с Папой Римским и о буднях первой леди.

"Хорошо понимаю, что судьба предоставила мне уникальный шанс общаться с людьми и прилагать усилия для решения вопросов, который просто не имею права проиграть. Это трогательно и интересно, и это одновременно предоставляет мне возможности совершенствоваться и расти", – отметила она.

В августе Елена Зеленская побеседовала с корреспондентами журнала "Фокус". Она поделилась откровениями о том, как изменилась ее жизнь, секретами гардероба и многим другим.