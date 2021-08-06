Десять комплектов. Как Елена Зеленская выбирает одежду

Первая леди Украины рассказала Фокусу, как готовится к зарубежным визитам и какую одежду подбирает для них

Став первой леди страны, Елена Зеленская работает со стилистом преимущественно для подготовки к зарубежным визитам. Об этом она рассказала в интервью Фокусу.

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"К таким мероприятиям готовиться довольно сложно из-за обилия мероприятий, и нужно брать с собой от двух до десяти комплектов одежды. Мы их прорабатываем предварительно с учетом форс-мажоров: например, если пойдет дождь или снег, то нужна одежда на замену", — отметила первая леди Украины. По ее словам, наибольшего внимания требуют выход из самолета и встреча "два на два" с президентом и первой леди принимающей страны, поскольку эти события больше всего фотографируют и обсуждают.

В подборе одежды Елена Зеленская руководствуется деловым этикетом и учитывает нюансы культуры и традиции в разных странах. К примеру, для визита в мусульманские государства требуется одежда с длинным рукавом, длинные платья или юбки, для посещения православной церкви нужен платок, а для длительных прогулок – обувь на низком ходу.

"Но в целом мир движется к большей демократичности: в зарубежных странах не обращают внимания на длину или фасон одежды — главное, чтобы она шла человеку и была уместной. Нельзя прийти в пляжном платье на встречу с женой президента, и наоборот, строгий деловой костюм будет неуместным в визитах к детям или в больницу", — говорит Елена Зеленская.

Подробнее о гардеробе первой леди и ее предпочтениях читайте в ее интервью Фокусу.