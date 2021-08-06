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Десять комплектів. Як Олена Зеленська вибирає одяг

Галина Ковальчук
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Олена Зеленська, стиль дружини Зеленського, стилісти Зеленської
Олена Зеленська

Перша леді України розповіла Фокусу, як готується до зарубіжних візитів і який одяг підбирає для них.

Ставши першою леді країни, Олена Зеленська працює зі стилістом переважно для підготовки до зарубіжних візитів. Про це вона розповіла в інтерв'ю Фокусу.

"До таких заходів готуватися досить складно через велику кількість заходів, і потрібно брати із собою від двох до десяти комплектів одягу. Ми їх опрацьовуємо попередньо з урахуванням форс-мажорів: наприклад, якщо піде дощ або сніг, то потрібен одяг на заміну", — зазначила перша леді України. За її словами, найбільшої уваги потребують вихід із літака і зустріч "два на два" з президентом і першою леді країни, що приймає, оскільки ці події найбільше фотографують та обговорюють.

У підборі одягу Олена Зеленська керується діловим етикетом і враховує нюанси культури і традиції в різних країнах. Наприклад, для візиту в мусульманські держави потрібен одяг із довгим рукавом, довгі сукні або спідниці, для відвідування православної церкви потрібна хустка, а для тривалих прогулянок — взуття на низькому ходу.

"Але в цілому світ рухається до більшої демократичності: в зарубіжних країнах не звертають уваги на довжину або фасон одягу — головне, щоб він пасував людині та був доречним. Не можна прийти в пляжній сукні на зустріч із дружиною президента, і навпаки, суворий діловий костюм буде недоречним у візитах до дітей або в лікарню", — говорить Олена Зеленська.

Детальніше про гардероб першої леді та її переваги читайте в її інтерв'ю Фокусу.