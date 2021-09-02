Олена Зеленська прикрасила ювілейну обкладинку популярного глянцю

В інтерв'ю журналу ELLE перша леді України розповіла про те, як змінилося її життя в новому статусі.

43-річна Олена Зеленська з'явилася на обкладинці ювілейного номера української версії журналу ELLE, який відзначає свою 20-ту річницю виходу в Україні, а також дала виданню ексклюзивне інтерв'ю.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На чорно-білому знімку, зробленому відомим українським фотографом Стефаном Лісовським, перша леді позує в білій кофті і спідниці в клітку, широко посміхаючись. Поруч з нею сидять кілька дівчаток.

[ + – ] Олена Зеленська Фото: ELLE/Stephan Lisowski

Повне інтерв'ю з дружиною президента виходить 3 вересня, але деякі теми розмови вже озвучені в журналі. Зокрема, Зеленська розповіла про проекти, якими зараз займається, про зустріч із Папою Римським і про будні першої леді.

"Добре розумію, що доля надала мені унікальний шанс спілкуватися з людьми і докладати зусиль для вирішення питань, який просто не маю права програти. Це зворушливо і цікаво, і це одночасно надає мені можливості вдосконалюватися і рости", — зазначила вона.

У серпні Олена Зеленська поспілкувалася з кореспондентами журналу "Фокус". Вона поділилася одкровеннями про те, як змінилося її життя, секретами гардеробу і багато чим іншим.