Олена Зеленська прикрасила ювілейну обкладинку популярного глянцю
В інтерв'ю журналу ELLE перша леді України розповіла про те, як змінилося її життя в новому статусі.
43-річна Олена Зеленська з'явилася на обкладинці ювілейного номера української версії журналу ELLE, який відзначає свою 20-ту річницю виходу в Україні, а також дала виданню ексклюзивне інтерв'ю.
На чорно-білому знімку, зробленому відомим українським фотографом Стефаном Лісовським, перша леді позує в білій кофті і спідниці в клітку, широко посміхаючись. Поруч з нею сидять кілька дівчаток.
Повне інтерв'ю з дружиною президента виходить 3 вересня, але деякі теми розмови вже озвучені в журналі. Зокрема, Зеленська розповіла про проекти, якими зараз займається, про зустріч із Папою Римським і про будні першої леді.
"Добре розумію, що доля надала мені унікальний шанс спілкуватися з людьми і докладати зусиль для вирішення питань, який просто не маю права програти. Це зворушливо і цікаво, і це одночасно надає мені можливості вдосконалюватися і рости", — зазначила вона.
У серпні Олена Зеленська поспілкувалася з кореспондентами журналу "Фокус". Вона поділилася одкровеннями про те, як змінилося її життя, секретами гардеробу і багато чим іншим.