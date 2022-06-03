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Тіна Кунакі та Венсан Кассель продемонстрували ідеальні парні образи на побачення (фото)

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Фото: tinakunakey | Тіна Кунакі

Зіркове подружжя продовжує демонструвати свої теплі почуття одне до одного.

Молода французька модель Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель продемонстрували ідеальні парні образи для побачення. Знімками молода дружина 55-річного актора поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Закохана пара постала в образах з чорним акцентом. Венсан Кассель обрав класичний чорний костюм з такого ж кольору сорочкою та жовтуватими окулярами.

Тим часом 25-річна Тіна Кунакі продемонструвала приталену мінісукню з квітковими та чорними вставками та короткими рукавами. Своє кучеряве від природи волосся модель сформувала у хвіст.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружені з 2018 року та виховують спільну доньку Амазонію, яку ховають під пильного ока папараці. І хоча багато хто провокував недовговічність їхньому шлюбу, пара часто демонструє теплі почуття одне до одного у соцмережах та на публіці.

Зокрема Кунакі часто проводить час з донькою-підлітком Касселя від попереднього шлюбу з Монікою Беллуччі.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружені з 2018 року

Нагадаємо, 25-річна французька модель Тіна Кунакі сходила на побачення зі своїм чоловіком, актором Венсаном Касселем у розкішній червоній мінісукні, на яку точно варто звернути увагу влітку 2022.

Також Фокус писав про вечір модного дому Valentino у Венеції. Захід відвідало зіркове подружжя Кунакі-Кассель.