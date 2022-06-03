Тіна Кунакі та Венсан Кассель продемонстрували ідеальні парні образи на побачення (фото)
Зіркове подружжя продовжує демонструвати свої теплі почуття одне до одного.
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Молода французька модель Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Кассель продемонстрували ідеальні парні образи для побачення. Знімками молода дружина 55-річного актора поділилася на своїй Instagram-сторінці.
Закохана пара постала в образах з чорним акцентом. Венсан Кассель обрав класичний чорний костюм з такого ж кольору сорочкою та жовтуватими окулярами.
Тим часом 25-річна Тіна Кунакі продемонструвала приталену мінісукню з квітковими та чорними вставками та короткими рукавами. Своє кучеряве від природи волосся модель сформувала у хвіст.
Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружені з 2018 року та виховують спільну доньку Амазонію, яку ховають під пильного ока папараці. І хоча багато хто провокував недовговічність їхньому шлюбу, пара часто демонструє теплі почуття одне до одного у соцмережах та на публіці.
Зокрема Кунакі часто проводить час з донькою-підлітком Касселя від попереднього шлюбу з Монікою Беллуччі.
Нагадаємо, 25-річна французька модель Тіна Кунакі сходила на побачення зі своїм чоловіком, актором Венсаном Касселем у розкішній червоній мінісукні, на яку точно варто звернути увагу влітку 2022.
Також Фокус писав про вечір модного дому Valentino у Венеції. Захід відвідало зіркове подружжя Кунакі-Кассель.