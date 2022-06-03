Тина Кунаки и Венсан Кассель продемонстрировали идеальные парные образы для свидания (фото)

Звездные супруги продолжают демонстрировать свои теплые чувства друг к другу.

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Молодая французская модель Тина Кунаки и ее муж Венсан Кассель показали идеальные парные образы для свидания. Снимками молодая жена 55-летнего актера поделилась на своей Instagram странице.

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Влюбленная пара предстала в образах с черным акцентом. Венсан Кассель выбрал классический черный костюм с такого же цвета рубашкой и желтоватыми очками.

Тем временем 25-летняя Тина Кунаки продемонстрировала приталенное мини-платье с цветочными и черными вставками и короткими рукавами. Свои вьющиеся от природы волосы модель сформировала в хвост.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель

Тина Кунаки и Венсан Кассель женаты с 2018 годом и воспитывают общую дочь Амазонию, которую оберегают под пристального глаза папарацци. И хотя многие провоцировали недолговечность их брака, пара часто демонстрирует теплые чувства друг к другу в соцсетях и на публике.

В частности, Кунаки часто проводит время с дочерью-подростком Касселя от предыдущего брака с Моникой Беллуччи.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель женаты с 2018 года

Напомним, 25-летняя французская модель Тина Кунаки сходила на свидание со своим мужем, актером Венсаном Касселем в роскошном красном мини -платье, на которое точно стоит обратить внимание летом 2022.

Также Фокус писал о вечере модного дома Valentino в Венеции. Мероприятие посетили звездные супруги Кунаки-Кассель.