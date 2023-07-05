Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Колишню дружину Ченнінга Татума помітили із сином (фото)

Ченнінг Татум та Дженна Деван, колишня дружина ченнінга татума, прогулянка із сином, розлучення
Фото: Getty Images | Ченнінг Татум та Дженна Деван

Акторка вирушила на літню прогулянку з трьохрічним спадкоємцем.

Related video

Колишню дружину Ченнінга Татума Дженну Деван помітили із сином. Про це пише Daily Mail.

42-річну американську акторку та танцівницю помітили в Лос-Анджелесі з трирічним сином Каллумом на руках. Зірка фільму "Крок вперед" обрала для літньої прогулянки вільний сарафан із квітковим принтом та пару білих кросівок. Волосся знаменитість зібрала в пучок, додавши до образу сонцезахисні окуляри.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Танцівниця не додала жодної коштовності до свого ансамблю, звівши аксесуари до мінімуму. Вона тримала на руках сина Каллума, який був одягнений у футболку та шорти.

Акторка народила Каллума в березні 2020 року від свого нареченого Стіва Казі. Пара заручена з лютого 2020 року.

Деван також виховує 10-річну доньку Еверлі зі своїм колишнім чоловіком Ченнінгом Татумом. Після зустрічі на зйомках картини "Крок вперед" Ченнінг і Дженна одружилися в 2009 році.

Однак у квітні 2018 року жінка подала на розлучення, яке було офіційно оформлене у 2019 році.

Наразі зірка "Супер Майка" зустрічається з акторкою Зої Кравітц.

Ченнінг Татум та Дженна Деван Fullscreen
Ченнінг Татум та Дженна Деван
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ченнінг Татум розповів про труднощі виховання доньки.

Також Фокус писав про одкровення Ченнінга Татума щодо важкого розлучення з колишньою коханою.