Ченнінг Татум розповів про "страшне" розлучення з Дженною Деван

Ченнінг Татум зізнався в інтерв'ю, що швидше за все не одружиться більше.

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Актор Ченнінг Татум став героєм нового номера Vanity Fair і дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про "суперстрашне" розлучення з колишньою дружиною Дженною Деван, батьківство і про те, як йому важко будувати стосунки.

42-річний актор познайомився з Дженною на зйомках їхнього фільму "Крок уперед" у 2006 році, а в липні 2009 року вони одружилися, а через чотири роки у них народилася дочка.

Однак у 2018 році пара оголосила про розлучення, і процес розлучення завершився в листопаді 2019 року.

[ + – ] Ченнінг Татум для Vanity Fair

Ченнінг пояснив, що з Дженні неухильно віддалялися одне від одного після того, як почали більше усвідомлювати свої відмінності.

"Ми дуже довго боролися за нас, хоча ми обидва знали, що ми ніби віддалилися одне від одного. Я думаю, що ми розповіли собі історію, коли були молоді, і ми просто продовжували розповідати собі цю історію, незалежно від того, наскільки відверто життя говорило нам, наскільки ми такі різні", — зізнався актор.

[ + – ] Ченнінг Татум для Vanity Fair

Описуючи їхню початкову розлуку, Ченнінг сказав, що спочатку це було "дуже страшно і неймовірно лякало".

"Весь цей план, який у тебе був, буквально просто перетворюється на пісок і проходить крізь твої пальці, а ти такий: "О, лайно. Що тепер?" — розповів Татум. Але він визнав, що хоч йому і довелося працювати над собою, мабуть, це було саме те, що потрібно.

Зірка фільму "Супер Майк" зізнався, що він зосередився на своїй дев'ятирічній дочці Еверлі, і вони стали найкращими друзями.

[ + – ] Ченнінг Татум із донькою

Зараз Татум у стосунках з акторкою Зої Кравіц, з якою він познайомився на зйомках її режисерського дебюту, фільму "Острів кицьок".

Незважаючи на ці нові стосунки, Ченнінг, який також зустрічався зі співачкою Джессі Джей, заявив: "Я не знаю, чи одружуся я коли-небудь знову. Стосунки даються мені важко".

"У бізнесі я не боюся, що щось буде знищено. Але сердечні справи, коли справа доходить до людей, яких я люблю, мені дуже важко. Зрештою, я дуже намагаюся, розумієте?" — розповів Татум.

Раніше у відвертому інтерв'ю про стосунки з Ченнінгом Татумом розповіла Зої Кравіц. Вона зізналася, що він чудовий і "змушує її сміятися".