Ченнинг Татум рассказал о "страшном" разводе с Дженной Деван

Ченнинг Татум признался в интервью, что скорей всего не женится больше.

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Актер Ченнинг Татум стал героем нового номера Vanity Fair и дал откровенное интервью, в котором рассказал о "суперстрашном" разводе с бывшей женой Дженной Деван, отцовстве и о том, как ему трудно строить отношения.

42-летний актер познакомился с Дженной на съемках их фильма "Шаг вперед" в 2006 году, а в июле 2009 года они поженились, а четыре года спустя у них родилась дочь.

Однако в 2018 году пара объявила о разводе, и бракоразводный процесс завершился в ноябре 2019 года.

[ + – ] Ченнинг Татум для Vanity Fair

Ченнинг объяснил, что с Дженной неуклонно отдалялись друг от друга после того, как стали больше осознавать свои различия.

"Мы очень долго боролись за нас, хотя мы оба знали, что мы как бы отдалились друг от друга. Я думаю, что мы рассказали себе историю, когда были молоды, и мы просто продолжали рассказывать себе эту историю, независимо от того, насколько откровенно жизнь говорила нам, насколько мы такие разные", — признался актер.

[ + – ] Ченнинг Татум для Vanity Fair

Описывая их первоначальную разлуку, Ченнинг сказал, что вначале это было "очень страшно и пугающе".

"Весь этот план, который у тебя был, буквально просто превращается в песок и проходит сквозь твои пальцы, а ты такой: "О, дерьмо. Что теперь?", — рассказал Татум. Но он признал, что хоть ему и пришлось работать над собой, видимо, это было именно то, что нужно.

Звезда фильма "Супер Майк" признался, что он сосредоточился на своей девятилетней дочери Эверли и они стали лучшими друзьями.

[ + – ] Ченнинг Татум с дочкой

Сейчас Татум состоит в отношениях с актрисой Зои Кравиц, с которой он познакомился на съемках ее режиссерского дебюта, фильма "Остров кисок".

Несмотря на эти новые отношения, Ченнинг, который также встречался с певицей Джесси Джей, заявил: "Я не знаю, женюсь ли я когда-нибудь снова. Отношения даются мне тяжело".

"В бизнесе я не боюсь, что что-то будет уничтожено. Но сердечные дела, когда дело доходит до людей, которых я люблю, мне очень тяжело. В конце концов, я слишком стараюсь, понимаете?", — рассказал Татум.

Ранее в откровенном интервью об отношениях с Ченнингом Татумом рассказала Зои Кравиц. Она призналась, что он замечательный и "заставляет ее смеяться".