Ченнінг Татум розповів про виховання доньки (відео)

Після розлучення актор сам виховує 10-річну доньку Еверлі.

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43-річний американський актор Ченнінг Татум розповів про виховання доньки та життя батька-одинака.

Під час виступу на шоу TODAY Татум обговорив свою останню дитячу книжку "Одна і єдина Спаркелла та велика брехня" та те, як книги допомогли йому як батькові 10-річної дочки Еверлі, яку він виховує з колишньою дружиною Дженною Деван.

Коли ведуча запитала актора, який він батько, той відповів: "Я не знаю, я не знаю. Я просто намагаюся вижити. Я думаю, як і будь-який інший батько, ти просто намагаєшся не плутатись".

Ченнінг Татум розповів про виховання доньки

Він додав: "Коли я знав, що у мене буде дитина, я думав: "Гаразд, я, мабуть, буду батьком — я планую стати батьком — який, ймовірно, створить їй більше проблем… Коли вони стають старшими, ти починаєш розуміти: "О, я повинен встановити межі".

"Її тривога знижується, її рівень стресу знижується, коли вона просто розуміє правила. І це навіть не ваші правила, ми їх називаємо правила дому", — розповів американський актор, який у 2019 році розлучився з Дженною Деван.

Зокрема Ченніг зізнався, що не планував бути батьком-одинаком.

Ченнінг Татум з донькою Фото: Channing Tatum/Instagram

Нагадаємо, Ченнінг Татум розповів про страшне розлучення з мамою своєї доньки.

Також Фокус писав про відверте фото Ченнінга Татума, яке опублікувала Сальма Хаєк.