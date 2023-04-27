Сальма Хаєк поділилася фотографією Ченнінга Тейтума в трусах

Сальма Хаєк поділилася фотографією колеги на честь його дня народження.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно опублікувала пікантне фото свого колеги за фільмом "Супер Майк: Останній танець", 43-річного актора Ченнінга Тейтума. Знімком знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Ті з нас, хто не тренувався щодня, не знімали одяг. З днем ​​народження @channingtatum #magicmike", — написала Хаєк у підписі до своєї фотографії, на якій вона і м'язистий Тейтум позують перед камерою.

На закулісному знімку Ченнінг зображений, роздягнений до нижньої білизни.

Хаєк приєдналася до акторського складу "Супер Майк: Останній танець" у квітні 2022 року після того, як Тенді Ньютон відмовилася від своєї ролі у фільмі. Акторка грає Максандру Мендосу, багату світську левицю, яка після розлучення має намір влаштувати сценічне шоу, що розкріпачує, в задушливому лондонському театрі. Після випадкової зустрічі в Маямі Максандра звертається до досвідченого Майка Лейна (Ченнінг Тейтум), і він збирає команду новаторських танцюристів, щоб влаштувати грандіозне сценічне шоу.

Нагадаємо, Сальма Хаєк розповіла, що потоваришувала зі своїми колегами, які грають різних стриптизерів. У результаті її чоловік французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно також став спілкуватися з акторським складом.

Також Фокус писав, що Сальм Хаєк вийшла на червону доріжку в компанії 15-річної дочки.