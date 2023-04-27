Сальма Хайек поделилась фотографией Ченнинга Татума в трусах

Сальма Хайек поделилась фотографией коллеги в честь его дня рождения.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино опубликовала пикантное фото своего коллеги по фильму "Супер Майк: Последний танец", 43-летнего актера Ченнинга Татума. Снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Те из нас, кто не тренировался ежедневно, не снимали одежду. С днем ​​рождения @channingtatum #magicmike", — написала Хайек в подписи к своей фотографии, на которой она и мускулистый Татум позируют перед камерой.

На закулисном снимке Ченнинг изображен, раздетый до нижнего белья.

Хайек присоединилась к актерскому составу "Супер Майк: Последний танец" в апреле 2022 года после того, как Тандиве Ньютон отказалась от своей роли в фильме. Актриса играет Максандру Мендосу, богатую светскую львицу, которая после развода намеревается устроить раскрепощающее сценическое шоу в душном лондонском театре. После случайной встречи в Майами Максандра обращается к опытному Майку Лейну (Ченнинг Татум), и он собирает команду новаторских танцоров, чтобы устроить грандиозное сценическое шоу.

Напомним, Сальма Хайек рассказала, что подружилась со своими коллегами, которые играют различных стриптизеров. В итоге ее супруг, французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино также стал общаться с актерским составом.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек вышла на красную дорожку в компании 15-летней дочери.