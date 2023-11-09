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Стиль життя

Зої Кравіц та Ченнінга Татума помітили на побаченні після новин про заручини (фото)

Зої Кравіц та Ченнінг Татум, Зої Кравіц та Ченнінг Татум заручилися, побачення в західному голлівуді
Фото: Getty Images | Зої Кравіц та Ченнінг Татум

Втім, каблучки на руці доньки Ленні Кравіца не було.

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34-річна американська акторка Зої Кравіц і актор Ченнінг Татум, 43, вийшли на побачення після новин про їхні заручини. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили на виході з готелю Sunset Tower у Західному Голлівуді, де відбулася вечірка з нагоди закінчення страйку Гільдії кіноакторів.

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Ченнінг Татум освідчився Зої Кравіц

Донька Ленні Кравіца була в мішкуватих джинсах і темному пальті, доповнивши образ масивними черевиками. Втім, каблучки для заручин на руці акторки не помітили.

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Зої Кравіц та Ченнінг Татум

Тим часом Ченнінг Татум був одягнений у темну куртку, сорочку та коричневі штани, покидаючи готель.

Джерело нещодавно поділилося з People, що Татуму знадобився час, щоб відчути себе щасливим і знайти нове кохання після завершення розлучення з Дженною Деван у 2019 році.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум Fullscreen
Зої Кравіц та Ченнінг Татум
Фото: Getty Images

Кравіц з'явилася з діамантом на безіменному пальці, коли вони зі своїм коханим були на вечірці на честь Геловіну наприкінці жовтня 2023 року.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум Fullscreen
Зої Кравіц та Ченнінг Татум
Фото: Gettyimages

Ченнінг і Зої вперше зустрілися, коли обидва озвучували ролі у фільмі "Лего Бетмен" у 2017 році, але на той момент вони обидва були у стосунках.

Нагадаємо, які образи Зої Кравіц та Ченнінг Татум обрали для Геловіну 2023.

Також Фокус писав про ставлення Джейсона Момоа до заручин своєї падчерки.