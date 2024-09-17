Діамантова ліга-2024: скільки призових заробили українські легкоатлети
Чемпіонка сезону-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх отримала 70 тисяч доларів призових. Юлія Левченко заробила лише 1 тисячу.
Українські легкоатлети на чолі зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх заробили понад 137 тисяч доларів призових протягом сезону головних комерційних змагань — Діамантової ліги. Про це пише "РБК-Україна".
Діамантова ліга організована Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, де фіксовані гонорари передбачені для учасників кожного з етапів, які зуміли завершити змагання в топ 8. Спортсмени змагаються в кожному виді програми сім разів, набираючи очки за підсумками кожної зустрічі. У фіналі очки подвоюються.
Найбільш вдало протягом року виступила Ярослава Магучіх. Чемпіонка сезону-2024 у стрибках у висоту отримала 70 тисяч доларів призових. Її колега Ірина Геращенко посіла друге місце, проте заробила 22 тисячі доларів. Замкнув трійку лідерів Олег Дорощук, який отримав 19 тисяч.
Призові українських спортсменів у сезоні-2024 Діамантової ліги:
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) — 70 тисяч доларів;
- Ірина Геращенко (стрибки у висоту) — 22 тисячі;
- Олег Дорощук (стрибки у висоту) — 19 тисяч;
- Михайло Кохан (метання молота) — 9,5 тисячі;
- Анна Рижикова (400 м з бар'єрами) — 6,25 тисячі;
- Артур Фельфнер (метання списа) — 6 тисяч;
- Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок) — 3,5 тисячі;
- Юлія Левченко (стрибки у висоту) — 1 тисяча.
Загалом призові отримали 8 українських атлетів. Минулого року їх було 11 і разом вони заробили понад 162 тисячі доларів.
Ярослава Магучіх ставала переможницею Діамантової ліги у 2022 і 2023 роках.
Фокус писав, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх передала на потреби ЗСУ 1 мільйон гривень. Також вона задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азова" на лікування військових з важкими нейротравмами.
Нагадаємо, 2024 року боксер Олександр Усик став найбільш оплачуваним українським спортсменом, який зізнався, що із задоволенням став би міністром спорту.