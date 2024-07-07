Стрибала від радості та дякувала ЗСУ: як Ярослава Магучіх відреагувала на свій рекорд (фото, відео)

Українка стрибнула у висоту 2,10 м з першої спроби. Перед цим рекорд болгарки Стефки Костадинової ніхто не міг побити 37 років.

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свій рекордний стрибок у висоту, який вона продемонструвала в Парижі під час Діамантової ліги 7 липня 2024 року. Про це пише Суспільне Спорт.

Спортсменка зізналася, що відчула, що зможе взяти необхідну висоту. Спочатку вона встановила власний рекорд на позначці 2,07 з другої спроби, а згодом побила його і вписала Україну в історію легкої атлетики, стрибнувши з першого разу до 2,10 м. Після цього Ярослава почала радісно підстрибувати на стадіоні, демонструючи радість від власного досягнення.

Ярослава Магучіх

"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", — зазначила Магучіх, подякувавши українським воїнам, завдяки яким вона жива та може займатися своєю професійною діяльністю.

Ярослава Магучіх

Після історичного стрибка уродженка Дніпра побігла до своєї тренерки Тетяни Степанової, обійняла та поцілувала її в щоку.

Ярослава Магучіх зі своєю тренеркою Фото: Getty Images

На досягнення Магучіх уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра! Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності", — зазначив глава держави.

Магучіх побила національний та світовий рекорд у жіночих стрибках. Останній тримався впродовж 37 років. Його було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадиновою, яка взяла висоту 2,09 м.

Також Фокус писав про плани застосувати лазерну зброю на Олімпійських іграх у Парижі.