Стрибала від радості та дякувала ЗСУ: як Ярослава Магучіх відреагувала на свій рекорд (фото, відео)
Українка стрибнула у висоту 2,10 м з першої спроби. Перед цим рекорд болгарки Стефки Костадинової ніхто не міг побити 37 років.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свій рекордний стрибок у висоту, який вона продемонструвала в Парижі під час Діамантової ліги 7 липня 2024 року. Про це пише Суспільне Спорт.
Спортсменка зізналася, що відчула, що зможе взяти необхідну висоту. Спочатку вона встановила власний рекорд на позначці 2,07 з другої спроби, а згодом побила його і вписала Україну в історію легкої атлетики, стрибнувши з першого разу до 2,10 м. Після цього Ярослава почала радісно підстрибувати на стадіоні, демонструючи радість від власного досягнення.
"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", — зазначила Магучіх, подякувавши українським воїнам, завдяки яким вона жива та може займатися своєю професійною діяльністю.
Після історичного стрибка уродженка Дніпра побігла до своєї тренерки Тетяни Степанової, обійняла та поцілувала її в щоку.
На досягнення Магучіх уже відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра! Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності", — зазначив глава держави.
Магучіх побила національний та світовий рекорд у жіночих стрибках. Останній тримався впродовж 37 років. Його було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадиновою, яка взяла висоту 2,09 м.
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