Лазерну зброю застосують на Олімпійських іграх 2024 у Парижі: навіщо це знадобилося

Лазер можуть використовувати для виявлення, відстеження і нейтралізації дронів на відстані до 1 км.

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Компанія Cilas продемонструвала на виставці Eurosatory 2024 (Франція) лазерну зброю HELMA-P для боротьби з БПЛА. Її можуть застосувати на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, передає Shephard media.

Лазерна зброя складається з невеликої турелі з освітлювачем, камерою, лідаром і лазерним випромінювачем. За словами представників компанії-розробника, HELMA-P виробляє лазерний промінь потужністю 2 кВт і здатний виявляти, відстежувати і нейтралізувати дрони на відстані до 1 км.

Така лазерна зброя може використовуватися як стаціонарна система або встановлюватися на транспортному засобі чи судні. Установку HELMA-P кілька разів випробовували на суходолі та на морі за підтримки Французького агентства оборонних закупівель (DGA), Агентства оборонних інновацій (AID) і ВМС Франції.

Лазерну зброю було випробувано під час навчань COUBERTIN LAD 2, організованих ВПС Франції. Навчання було зосереджено на тестуванні можливостей боротьби з дронами напередодні Олімпійських ігор 2024 року. За даними компанії, результати виявилися задовільними.

HELMA-P також є одним з ефективних засобів ураження системи Sky Warden C-UAS компанії MBDA. На виставці Eurosatory 2024 лазерну зброю також можна було побачити інтегрованою в машину спецпризначенців SHERPA, представлену на стенді MBDA.

Раніше ми писали про те, що США застосують лазерну зброю в бою проти роїв дронів. Армія США розмістила за кордоном дві лазерні установки, створені на основі системи LOCUST від компанії BlueHalo.