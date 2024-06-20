Лазерное оружие применят на Олимпийских играх 2024 в Париже: зачем это понадобилось

Лазер могут использовать для обнаружения, отслеживания и нейтрализации дронов на расстоянии до 1 км.

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Компания Cilas продемонстрировала на выставке Eurosatory 2024 (Франция) лазерное оружие HELMA-P для борьбы с БПЛА. Его могут применить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает Shephard media.

Лазерное оружие состоит из небольшой турели с осветителем, камерой, лидаром и лазерным излучателем. По словам представителей компании-разработчика, HELMA-P производит лазерный луч мощностью 2 кВт и способен обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны на расстоянии до 1 км.

Такое лазерное оружие может использоваться как стационарная система или устанавливаться на транспортном средстве или судне. Установка HELMA-P несколько раз испытывалась на суше и на море при поддержке Французского агентства оборонных закупок (DGA), Агентства оборонных инноваций (AID) и ВМС Франции.

Лазерное оружие было испытано во время учений COUBERTIN LAD 2, организованных ВВС Франции. Обучение было сосредоточено на тестировании возможностей борьбы с дронами в преддверии Олимпийских игр 2024 года. По данным компании, результаты оказались удовлетворительными.

HELMA-P также является одним из эффективных средств поражения системы Sky Warden C-UAS компании MBDA. На выставке Eurosatory 2024 лазерное оружие также можно было увидеть интегрированным в машину спецназа SHERPA, представленную на стенде MBDA.

Ранее мы писали о том, что США применят лазерное оружие в бою против роев дронов. Армия США разместила за рубежом две лазерные установки, созданные на основе системы LOCUST от компании BlueHalo.