Армия РФ продолжает разрушать украинские города (фото, видео)

Мэры городов, которые обстреливаются российской армией, уже прямым текстом называют происходящее намеренным уничтожением населения.

Шестой день российского вторжения в Украину добавил россиянам в копилку военных преступлений еще несколько очень серьезных фактов. Оккупанты обстреливают не только объекты инфраструктуры ВСУ и Нацгвардии, но и целенаправленно бьют по жилым кварталам, уничтожая дома мирных жителей и их самих. К вечеру Харьков, которые до этого сотрясали взрывы, начала бомбить российская авиация.

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Все происходящее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк охарактеризовал несколькими предложениями.

"Бомбардировки крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", – написал он в Twitter.

Фото: Скриншот

Херсон

В Херсоне и Херсонской области активизировались попытки наступления. Более того, уже есть информация о том, что армия РФ уже в городе. При этом оккупанты продолжают нарушать права людей и совершают настоящие преступления по отношению к ним.

По информации ГСЧС Украины, 28 февраля в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ Херсона. Шесть спасателей, находившихся в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице.

"К счастью, никто из ребят не пострадал, а врагам терять нечего – они и так будут гореть в аду", – эмоционально отметили в ведомстве.

Харьков

Харьков является одной из приоритетных целей оккупантов, и поэтому враг не жалеет сил и не выбирает методов, чтобы принудить город сдаться. В своем обращении к жителям региона глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал, что сегодня, 1 марта, снаряды прямо с воздуха попадали в жилые массивы, посреди улиц, на центральную площадь города, в больницу, в университет имени Каразина, где мирные люди шли в аптеки и продуктовые магазины.

[ + – ] Прилет ракеты на площадь Свободы в Харькове

[ + – ] Все, что осталось от центра города

"Обстрел ракетами и реактивными системами залпового огня – это военное преступление! Пострадали Северная Салтовка, Новая Бавария, центр города… Только из-за обстрела здания Харьковской ОГА погибли 7 человек, пострадали 24 человека, 1 ребенок. Это только предварительные данные. А в результате авиаудара по проспекту Новобаварскому полностью снижена многоэтажка. Многие люди до сих пор под завалами построек. Число жертв устанавливается", – сообщил он.

Такие действия российской армии он назвал военным преступлением против нации.

"Человеческая жизнь – самая большая ценность. Приношу соболезнования всем пострадавшим, родным погибших. Мы вернем мир", – подчеркнул Синегубов и добавил, что военные сбили самолет, который бомбил дома в городе.

Известно, что снаряд прилетел в городскую больницу №3. в Новобаварском районе города. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, в медучреждении находились люди без постоянного места жительства. Их туда поселяли, чтобы ухаживать за ними. Девять человек перевезли в другую больницу. Директор городского департамента здравоохранения Юрий Сороколат добавил, что по его информации, врачи, медперсонал и пациенты не пострадали. Их переведут в больницу №31.

[ + – ] Последствия обстрела жилого дома на проспекте Тракторостроителей

Киев

После 17 часов вечера 1 марта в Киеве прогремели мощные взрывы. Две крылатые ракеты прилетели в аппаратную телебашни, а также задет мемориальный комплекс Бабий Яр. На момент взрыва в аппаратной не было людей, но пострадали киевляне, которые в этот время оказались рядом. Известно о пяти погибших и о стольких же раненых.

[ + – ] ГСЧС Украины показали страшные кадры последствий атаки телебашни вражескими ракетами

По словам мэра Киева Виталия Кличко, люди шли по тротуару, когда в башню прилетел снаряд. Он призвал людей не ходить по улицам и пересидеть в укрытиях.

Бородянка (Киевская область)

В Бородянке в результате авиаударов в первый день весны разрушены два жилых дома, о чем сообщил представитель Киевского областного совета Ярослав Добрянский. По его словам, пострадали девяти- и пятиэтажка.

Однако местные жители показывают в Сети куда более масштабные разрушения. В результате обстрела повреждены коммуникации, поэтому люди остались без воды, тепла и света. Сообщают об одном погибшем и минимум троих раненых.

Мариуполь (Донецкая область)

Утром, 1 марта, российские оккупанты обстреляли жилые районы Мариуполя. В результате военного теракта пострадали несколько домов по бул. Шевченко и школа №16 в том же районе. Кроме того, обстрелы снова подверглись жилым домам в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик". Число пострадавших уточняется.

[ + – ] Оккупанты целенаправленно разрушают инфраструктуру города

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и принимали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним из нашей земли кафиров, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Среди объектов, поврежденных в результате атаки, – общежитие, построенное в 2014-2015 годах для переселенцев из Донецка, Горловки, Луганска, Макеевки, которые сбежали от войны на Донбассе. "Но проклятая война пришла снова. Сегодня обстрел российских фашистов разрушил мирное убежище переселенцев. Просто нет слов. Оккупанты, гореть вам в аду!", – говорится в телеграмм-канале Мариупольской мэрии.

Известно, что погиб один человек, свыше 20 – ранены.

[ + – ] Общежитие для переселенцев повреждено снарядом Фото: Мариупольский городской совет

Сейчас коммунальные службы пытаются возобновить разрушенные коммуникации, а граждан просят ограничить потребление электроэнергии, чтобы быстрее провести работы и обеспечить город светом и теплом.

Тем временем генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о готовности европейских коллег помочь в документировании военных преступлений российской армии. Более того, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан решил начать расследование агрессии России в Украину.