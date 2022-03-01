Зеленский назвал главное условие для проведения новых переговоров Украины и РФ (видео)

Глава государства также предупредил страны Запада о том, что если Украина падет — российские войска окажутся уже на их границах.

Войска России должны прекратить обстреливать украинские города для начала новых содержательных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом в интервью CNN и Reuters рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, полномасштабное вторжение России можно остановить, если НАТО закроет небо над нашей страной.

Владимир Зеленский предупредил, что РФ должна прекратить обстрелы украинских городов, после чего Киев и Москва могут проводить переговоры по урегулированию войны.

"Необходимо, по крайней мере, прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбардировки, а затем сесть за стол переговоров", — заявил глава государства и добавил, что Украина потребует от НАТО юридические гарантии безопасности, если Киеву закроют двери для интеграции в Североатлантический Альянс.

Как утверждает Владимир Зеленский, наша страна сейчас осталась одна на поле боя с Россией, и безопасность Запада в данный момент напрямую зависит от украинской армии.

"Очень важно знать, что если Украина падет — все эти российские войска окажутся на границах ваших стран-членов НАТО, и вы столкнетесь с тем же вопросом. У нас каждый день война, нам каждый день нужна помощь. Времени для дискуссий не так много. Мы не держимся, мы сражаемся, и наш народ будет сражаться до конца. Это наш дом, мы защищаем нашу землю, наши дома. Ради будущего наших детей", — продолжил президент в общении с журналистами.

Подытоживая, Зеленский заявил, что российских военных отправили в Украину воевать и умирать, и украинское общество вынуждено обороняться, "защищая свое право на жизнь".

[ + – ] Зеленский призвал НАТО закрыть небо над Украиной

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Беларуси завершился первый раунд переговоров между Украиной и Россией, которые были посвящены немедленному прекращению огня в украинских областях.

Напомним, 1 марта Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого главы государств обсудили вторжение армии РФ, антироссийские санкции и предоставление Украине оборонительного вооружения.