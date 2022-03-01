Зеленський назвав головну умову для проведення нових переговорів України та РФ (відео)

Глава держави також попередив країни Заходу про те, що, якщо Україна впаде, російські війська опиняться вже на їхніх кордонах.

Війська Росії мають припинити обстрілювати українські міста для початку нових змістовних переговорів між Києвом і Москвою. Про це в інтерв'ю CNN і Reuters розповів президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, повномасштабне вторгнення Росії можна припинити, якщо НАТО закриє небо над нашою країною.

Володимир Зеленський попередив, що РФ має припинити обстріл українських міст, після чого Київ і Москва можуть проводити переговори щодо врегулювання війни.

"Необхідно принаймні припинити бомбардування людей, просто припинити бомбардування, а потім сісти за стіл переговорів", — заявив глава держави та додав, що Україна вимагатиме від НАТО юридичних гарантій безпеки, якщо Києву закриють двері для інтеграції до Північноатлантичного Альянсу.

Як стверджує Володимир Зеленський, наша країна зараз залишилася сама на полі бою з Росією, і безпека Заходу зараз безпосередньо залежить від української армії.

"Дуже важливо знати, що, якщо Україна впаде, всі ці російські війська опиняться на межах ваших країн-членів НАТО, і ви зіткнетеся з тим самим питанням. У нас щодня війна, нам щодня потрібна допомога. Часу для дискусій не так багато. Ми не тримаємось, ми боремося, і наш народ боротиметься до кінця. Це наш дім, ми захищаємо нашу землю, наші будинки. Заради майбутнього наших дітей", — продовжив президент у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Зеленський заявив, що російських військових відправили в Україну воювати та вмирати, і українське суспільство змушене боронитися, "захищаючи своє право на життя".

[ + – ] Зеленський закликав НАТО закрити небо над Україною

Раніше повідомлялося, що 28 лютого в Білорусі завершився перший раунд переговорів між Україною та Росією, які були присвячені негайному припиненню вогню в українських областях.

Нагадаємо, 1 березня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої глави держав обговорили вторгнення армії РФ, антиросійські санкції та надання Україні оборонного озброєння.