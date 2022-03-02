Переговори України та РФ відбудуться сьогодні ввечері, — ЗМІ

Україна вимагатиме від Росії припинити обстріл українських міст, адже з дня вторгнення загарбників загинула велика кількість мирних жителів країни. За інформацією ЗМІ РФ, переговори відбудуться в Біловезькій пущі.

Повторні переговори Україна-Росія відбудуться сьогодні ввечері, 2 березня. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на члена української делегації на переговорах та голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію. Коментар про те, що переговори відбудуться, Арахамія залишив на своїй сторінці у Facebook, але офіційної заяви ще не було.

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1 березня президент України Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення повторних переговорів: український гарант заявив, що РФ має припинити обстріл українських міст.

Кремлівський сайт РІА-новини повідомляє, що другий раунд переговорів відбудеться в Біловезькій пущі. Саме там у грудні 1991 року Єльцин, Шушкевич та Кравчук домовилися про "розпуск" СРСР.

2 березня у ДСНС повідомили, що з моменту повномасштабного нападу Росії на територію України загинуло понад 2000 мирних жителів, але наразі точну цифру уточнюють. В інтерв'ю CNN і Reuters 1 березня президент України Зеленський заявив, що "не можна сісти за стіл переговорів, коли бомбардують країну".

Перші переговори українська та російська сторони провели 28 лютого. Вони пройшли на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Перший раунд переговорів закінчився визначенням низки пріоритетних тем для обговорення. Делегації знайшли "деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". В день переговорів затишшя з боку російських окупантів не спостерігалося.

Раніше Фокус писав: Володимир Зеленський заявив, що за тиждень війни 6 тисяч російських військових загинуло, не враховуючи минулої ночі. За його словами, матері в Росії втрачають дітей у зовсім чужій країні.