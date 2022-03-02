Переговори між Росією та Україною пройдуть не в Біловезькій Пущі, — Арахамія

Член української делегації спростував інформацію про місце переговорів представників країн, що воюють, яку поширювали деякі ЗМІ.

Другий раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення військових дій у нашій країні відбудеться не в Біловезькій пущі. Про це заявив член української делегації, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook.

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"Інформація про проведення переговорів у Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Переговори справді будуть, але місце інше", — написав Арахамія.

[ + – ] Арахамія висловився про переговори

Раніше деякі ЗМІ й інформаційні Telegram-канали повідомляли, що черговий раунд переговорів має відбутися у Біловезькій пущі.

За інформацією ЗМІ, повторні переговори між сторонами відбудуться сьогодні ввечері, 2 березня.

Перший раунд переговорів делегацій пройшов 28 лютого на кордоні Білорусі. На них сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення, та поїхали до своїх столиць для консультацій.

Учора президент України Володимир Зеленський назвав головну умову для проведення нових переговорів України та РФ: війська Росії мають припинити обстрілювати українські міста. Також він попередив Захід, що "якщо Україна впаде — усі ці російські війська опиняться на межі ваших країн-членів НАТО".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров водночас назвав умови Кремля для припинення війни Росії проти України. За його словами, "завдання операції в Україні — визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи там не будуть розгорнуті". Також він заявив, що "Україна має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина".

Раніше Фокус повідомляв, що Макрон розкритикував Путіна через війну в Україні. Президент Франції Емманюель Макрон засудив брехню, яку розповсюджує російський уряд для виправдання війни в Україні, але заявив, що підтримуватиме контакт із президентом Володимиром Путіним, щоб спробувати домогтися припинення вогню.