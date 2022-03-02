Москва пропонує домовлятися та обговорювати питання гарантій безпеки України, — Лавров

Країна-агресор готова домовлятися з Україною та обговорювати питання гарантій безпеки з Володимиром Зеленським. Крім цього, глава МЗС РФ припустив, що "Росія загрузла в рукотворному конфлікті в Україні".

Після завершення війни, яку розв'язала Росія, "українці самі повинні вирішувати, як їм далі жити". Про це заявив Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Усі його заяви цитує кремлівське ЗМІ РІА-Новини.

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Що каже міністр закордонних справ Росії:

"Російські вимоги до України не можна кваліфікувати як її капітуляцію, Москва пропонує домовлятися ";

"; Лавров не відкидає, що "хтось хотів, щоб Росія загрузла в рукотворному, створеному Заходом конфлікті в Україні ";

"; За словами міністра закордонних справ РФ, " якщо Захід вирішив опустити перед Росією нову "залізну завісу", РФ не переживатиме і знайде можливість розвиватися ";

"; "Після завершення "конфлікту" українці самі мають вирішувати, як їм далі жити ";

"; "Завдання операції в Україні — визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи там не розгорнуть", сказав Лавров;

сказав Лавров; Лавров назвав "позитивним кроком" заяву президента України Володимира Зеленського щодо бажання отримати гарантії безпеки;

щодо бажання отримати гарантії безпеки; Росія під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати питання гарантій безпеки ;

; Лавров заявив: "Україна має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина".

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що за повідомленнями ЗМІ, переговори РФ та України відбудуться сьогодні ввечері в Біловезькій пущі. Володимир Зеленський заявив, що за тиждень війни 6 тисяч російських військових загинуло, не враховуючи минулої ночі. За його словами, матері в Росії втрачають дітей у зовсім чужій країні.