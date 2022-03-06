НАТО не готове обговорювати членство України в альянсі в найближчі 5-10 років, — Арахамія

За словами політика, Україна боротиметься за результат, а не за вступ до НАТО.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у ВР заявив, що в Альянсі поки що не готові навіть обговорювати членство України в НАТО найближчими роками. Про це Арахамія сказав під час інтерв'ю американському каналу Fox News.

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"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати питання про наше членство принаймні протягом найближчих п'яти чи десяти років. Ми не боротимемося за заявку на вступ до НАТО, ми будемо боротися за результат, а не за процес", — сказав Арахамія.

НАТО відмовилося закрити небо над нашою країною. За словами Арахамії, це дуже потрібно Україні, адже буде "врятовано стільки життів".

"Росія панує в небі. Як тільки ми зупинимо їхнє панування в повітрі, ми зможемо зупинити їх і на землі. Навіть з огляду на той факт, що їхня армія в п'ять чи десять разів більша за нашу, ми впевнені, що дамо їм відсіч", — сказав Арахамія.

За словами політика, навіть якщо НАТО не хоче закривати небо над Україною, воно може дати засоби ППО.

"Ми маємо зупинити російські літаки. Нам не потрібні натовські літаки, дайте нам ППО і ми самі все зробимо", — заявив політик.

Враховуючи, що Давид Арахамія є членом делегації України на переговорах із РФ, він повідомив, що "в переговорах є певний прогрес".

"Єдине, про що майже неможливо домовитися — це Крим і так звані "республіки", на визнанні незалежності яких наполягає Росія. Цього не допустять самі українці. Тут справа навіть не в політиках. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші варіанти, але не визнання цих територій", — сказав Арахамія.

Нагадуємо, що наступний раунд переговорів із Росією пройде 7 березня. За словами Арахамії, ця зустріч знову проходитиме на українсько-білоруському кордоні.

Як уже писав Фокус, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може отримати польські літаки МіГ-29. Якщо Штати домовляться про постачання до Польщі американських винищувачів, то польська сторона, можливо, передасть літаки МіГ-29 нашій країні.