Байден предупредил Путина, что прямое столкновение с НАТО приведет к мировой войне (видео)

В ходе выступления президент США заверил, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм НАТО. В связи с этим в Латвию, Эстонию, Литву и Румынию были отправлены 12 тысяч американских солдат.

11 марта президент США Джозеф Байден во время конференции Палаты представителей заявил, что "Штаты ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, даже если это приведет к мировой войне".

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Ранее Джо Байден объявил о новых шагах по привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну против Украины. Также по его словам, "США будут защищать каждый дюйм земли стран НАТО".

"Мы продолжим выступать вместе с нашими союзниками в Европе и посылать ясное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, единым, заряженным НАТО. Одно движение…вот почему я отправил 12 тысяч военных США к границам РФ в Латвию, Эстонию, Литву, Румынию. Только они двинутся — гарантировано мы ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство о территории НАТО — статья 5. Мы не будем воевать Третью мировую войну в Украине", — сказал Джо Байден.

11 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Украина готовила атаку на подразделения белорусской и российской армий, поэтому РФ была вынуждена нанести превентивный удар". По его словам, если бы Кремль не нанесла превентивный удар по украинским позициям — Киев бы "атаковал войска Беларуси и России, которые были на учениях".

Напомним, 24 февраля Александр Лукашенко заявил, что знал о полномасштабном вторжении армии РФ в Украину. По словам президента страны-агрессора, он пытался предотвратить бомбардировки украинских городов и предлагал украинским властям проводить переговоры с Владимиром Путиным.

Как заявил 11 марта заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, Украина согласна на нейтральный статус по отношению к НАТО, но Киев в таком случае должен получить жесткие гарантии безопасности.