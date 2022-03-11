США вводят санкции против супруги Пескова, его детей и еще 12 депутатов Госдумы

Известно, что ранее санкции были введены против самого Дмитрия Пескова. Теперь ограничения затронут его жену Татьяну Навку и их совершеннолетних детей.

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Также Штаты применят санкции и к совершеннолетним детям Пескова и Навки. Об этом 11 марта во время пресс-конференции заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка — известная фигуристка и уроженка украинского города Днепр.

Кроме того, во время брифинга Нед Прайс заявил, что Госдеп вводит санкции еще против 12 депутатов Госдумы РФ. Представитель Государственного департамента также акцентировал, что США остаются едиными с Украиной и облегчения санкций России ждать не стоит. Прайс отметил, что ограничения будут продолжаться до того момента, пока РФ "не изменит курс и не ослабит свою жестокую агрессию":

"Путин возобновил свою осаду Украины и расширил атаки на свободное и суверенное государство. Ведя неоправданную войну с мирным соседом, Путин также сильнее подавляет русское инакомыслие дома", — сказал Нед Прайс.

3 марта США ввели санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также приближенных к президенту РФ олигархов, таких как Алишер Усманов, братья Ротенберги и Евгений Пригожин. Из-за войны, которую развязала Россия на территории мирной Украины, россияне живут под огромным количеством санкций. Штаты ранее уже ввели санкции против РФ и Беларуси, которые коснулись оборонки, нефтепереработки и импорта. Акции компаний страны-агрессора уже резко упали, и все идет к дефолту.

11 марта президент США Джо Байден анонсировал запрет на импорт российского алкоголя и морепродуктов в попытке усилить меры воздействия в отношении России. Эти меры затрагивают небольшую часть американского импорта и вместе с тем распространяются на "канонические российские продукты питания": водку и икру. Президент США также призвал американских законодателей отменить торговые привилегии для России.

Кроме того, 11 марта Байден предупредил Путина, что прямое столкновение РФ с НАТО приведет к мировой войне. В ходе выступления президент США заверил, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм НАТО. В связи с этим в Латвию, Эстонию, Литву и Румынию были отправлены 12 тысяч американских солдат.