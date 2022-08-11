Автопилот Tesla оказался смертельно опасен для детей (видео)

Во время испытаний автопилот Tesla ни разу не распознал манекены детей. Организатор теста выступает с инициативой запретить технологию, как опасную для пешеходов.

Автопилот Tesla постоянно дорабатывают, однако эта система пока далека от совершенства. Недавно у нее обнаружился еще один опасный изъян – она не распознает пешеходов-детей. Об этом рассказал американский инженер и блогер Дэн О’Дауд.

Дэн О’Дауд сразу взялся показать, что его заявления не голословные и протестировал автопилот Tesla на специальном полигоне. На дороге он установил манекен ребенка.

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Электрокар Tesla Model 3 двигался на автопилоте со скоростью 40 км/ч. Сенсоры, камеры и лазерный дальномер лидар "не заметили" ребенка и авто сбило его. Дэн О’Дауд трижды повторил тест, но результат оказался неизменным.

Инженер подчеркивает, что во время испытаний погода была ясной, а дорога – ровной. Мало того, манекен даже не двигался, а стоял посреди полосы движения.

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Теперь Дэн О’Дауд считает автопилот Tesla смертельно опасным и выступил с инициативой запрета технологии. Он готовит соответствующую петицию в Конгресс США.

На данный момент систему автономного вождения Tesla в режиме бета-тестирования используют около 100 тысяч водителей. Ранее уже отмечены многочисленные случаи ДТП с участием Tesla на автопилоте и в США даже начато расследование этих фактов.

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