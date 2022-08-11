Автопілот Tesla виявився смертельно небезпечним для дітей (відео)

Під час випробувань автопілот Tesla ніколи не розпізнав манекени дітей. Організатор тесту виступає з ініціативою заборонити технологію як небезпечну для пішоходів.

Автопілот Tesla постійно допрацьовують, проте ця система поки що далека від досконалості. Нещодавно у неї виявилася ще одна небезпечна вада — вона не розпізнає пішоходів-дітей. Про це розповів американський інженер та блогер Ден О'Дауд.

Ден О'Дауд одразу взявся показати, що його заяви не голослівні та протестував автопілот Tesla на спеціальному полігоні. На дорозі він установив манекен дитини.

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Електрокар Tesla Model 3 рухався автопілотом зі швидкістю 40 км/год. Сенсори, камери та лазерний далекомір лідер "не помітили" дитину і авто збило її. Ден О'Дауд тричі повторив тест, але результат виявився незмінним.

Інженер наголошує, що під час випробувань погода була ясною, а дорога — рівною. До того ж, манекен навіть не рухався, а стояв посеред смуги руху.

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Тепер Ден О'Дауд вважає автопілот Tesla смертельно небезпечним та виступив з ініціативою заборони технології. Він готує відповідну петицію до Конгресу США.

Наразі систему автономного керування Tesla в режимі бета-тестування використовують близько 100 тисяч водіїв. Раніше вже помічені численні випадки ДТП за участю Tesla на автопілоті а в США навіть розпочато розслідування цих фактів.

Також Фокус повідомляв, що Ілон Маск пообіцяв розпочати випуск електричної вантажівки Tesla Semi вже цього року.