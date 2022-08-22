Новейший Volkswagen Caddy с треском провалил важное испытание на безопасность (видео)

Volkswagen Caddy не смог успешно пройти "лосиный" тест. Эксперты винят в провале недостаточную поворачиваемость авто и всесезонную резину.

Новый Volkswagen Caddy не лучшим образом проявил себя в так называемом "лосином" тесте. Управляемость минивэна в экстремальных условиях оказалась далекой от идеальной. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший испытание.

Лучший результат Volkswagen Caddy 2022 – прохождение "лосиного" теста на скорости 67 км/ч. Напомним, для отличной оценки этот показатель должен составлять 77 км/ч и выше.

[ + – ] Минивэн ощутимо кренится в поворотах Фото: скриншот/youtube

Автомобиль продемонстрировал выраженную недостаточную поворачиваемость и ощутимые крены кузова. Конечно, для высоких минивэнов такое поведение – не редкость, но, например, Opel Combo Life смог пройти "лосиный" тест на скорости 77 км/ч.

Важно

Лучше Теслы: китайский электромобиль BYD Seal установил рекорд в "лосином" тесте (видео)

Эксперты также отметили плохое сцепление всесезонных шин Bridgestone Weather Control на раскаленном асфальте (испытание проводили в жару). Именно эта резина не позволила показать хороший результат и кроссоверу Ford Kuga. С летними покрышками показатели очевидно были бы лучше.

[ + – ] Эксперты считают, что улучшить результаты авто могут летние шины

Напомним, что "лосиный" тест – маневр по объезду внезапно появившегося на дороге препятствие. Свое название он получил из-за того, что в Швеции, где его изобрели, часто на трассы из леса выбегают лоси.

Ранее Фокус сообщал, что топовый электрокар от Volvo также не смог успешно пройти "лосиный" тест и получить отличную оценку.