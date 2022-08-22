Новий Volkswagen Caddy з тріском провалив важливе випробування на безпеку (відео)

Volkswagen Caddy не зміг успішно пройти "лосиний" тест. Експерти звинувачують у провалі недостатню повертальність авто та всесезонну гуму.

Новий Volkswagen Caddy не найкраще проявив себе в так званому "лосиному" тесті. Керованість мінівена в екстремальних умовах виявилася далекою від ідеальної. Про це повідомляє сайт km77.com, який проводив випробування.

Найкращий результат Volkswagen Caddy 2022 — проходження "лосиного" тесту на швидкості 67 км/год. Нагадаємо, для відмінної оцінки цей показник має становити 77 км/год та вище.

[ + – ] Мінівен відчутно крениться в поворотах Фото: скриншот/youtube

Автомобіль продемонстрував виражену недостатню повертальність та відчутні крени кузова. Звичайно, для високих мінівенів така поведінка не рідкість, але, наприклад, Opel Combo Life зміг пройти "лосиний" тест на швидкості 77 км/год.

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Експерти також відзначили погане зчеплення всесезонних шин Bridgestone Weather Control на розжареному асфальті (випробування проводили у спеку). Саме ця гума не дозволила показати добрий результат і кросоверу Ford Kuga. З літніми покришками показники очевидно були б кращими.

[ + – ] Експерти вважають, що покращити результати авто можуть літні шини

Нагадаємо, що "лосиний" тест — маневр по об'їзду перешкоди, яка раптово з'явилася на дорозі. Свою назву він отримав через те, що у Швеції, де його винайшли, часто на траси з лісу вибігають лосі.

Раніше Фокус повідомляв, що топовий електрокар від Volvo також не зміг успішно пройти "лосиний" тест та отримати відмінну оцінку.