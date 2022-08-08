Найкращий електромобіль від Volvo несподівано провалив "лосиний" тест (відео)

Polestar 2 не зміг отримати чудову оцінку за "лосиний" тест. Флагманський електромобіль від Volvo демонструє виражену недостатню поворотність.

Новий Polestar 2 не впорався з лосиним тестом. Електричний ліфтбек від Volvo не зміг пройти випробування на досить високій швидкості, що стало несподіванкою. Про це повідомляє сайт km77.com, який проводив тест.

[ + – ] Показати хороший результат електрокару завадила недостатня поворотність Фото: скриншот/youtube

Найкращий результат Polestar 2 — усього 74 км/год. Нагадаємо, що оцінка "відмінно" ставиться під час проходження цього маневру на 77 км/год і вище. Основний конкурент шведської моделі Tesla Model 3 зміг показати 83 км/год на "лосиному" тесті.

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Для випробувань взяли топовий 476-сильний Polestar 2 з повним приводом та опційним спортивним пакетом, що враховує регульовані амортизатори, покращені гальма Brembo та 20-дюймову гуму. Тим не менш, навіть у такій версії електрокар демонстрував виражену недостатню поворотність — саме вона і стала причиною провалу тесту.

[ + – ] На випробування взяли топову версію моделі зі спортивним пакетом

Ці показники неприємно дивують, якщо врахувати, що автомобілі Volvo завжди дуже добре справлялися з "лосиним" тестом. Випробування вигадали саме у Швеції, де на дороги нерідко вибігають лосі й олені. Маневр імітує різкий об'їзд перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі.

Раніше Фокус повідомляв, що найновіший китайський електромобіль BYD Seal встановив рекорд швидкості в "лосиному" тесті.