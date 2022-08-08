Лучший электромобиль от Volvo неожиданно провалил "лосиный" тест (видео)

Polestar 2 не смог заработать отличную оценку за "лосиный" тест. Флагманский электромобиль от Volvo демонстрирует выраженную недостаточную поворачиваемость.

Новый Polestar 2 не справился с лосиным тестом. Электрический лифтбэк от Volvo не смог пройти испытание на достаточно высокой скорости, что стало неожиданностью. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший тест.

[ + – ] Показать хороший результат электрокару помешала недостаточная поворачиваемость Фото: скриншот/youtube

Лучший результат Polestar 2 — всего 74 км/ч. Напомним, что оценка "отлично" ставится при прохождении этого маневра на 77 км/ч и выше. Основной конкурент шведской модели, Tesla Model 3, смог показать 83 км/ч на "лосином" тесте.

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Для испытаний взяли топовый 476-сильный Polestar 2 с полным приводом и опционным спортивным пакетом, включающим регулируемые амортизаторы, улучшенные тормоза Brembo и 20-дюймовую резину. Тем не менее, даже в такой версии электрокар демонстрировал выраженную недостаточную поворачиваемость — именно она и стала причиной провала теста.

[ + – ] На испытания взяли топовую версию модели со спортивным пакетом

Эти показатели неприятно удивляют, если учесть, что автомобили Volvo всегда очень хорошо справлялись с "лосиным" тестом. Испытание придумали именно в Швеции, где на дороги нередко выбегают лоси и олени. Маневр имитирует резкий объезд внезапно появившегося на дороге препятствия.

Ранее Фокус сообщал, что новейшиый китайский электромобиль BYD Seal установил рекорд скорости в "лосином" тесте.