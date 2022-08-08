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Авто

Лучший электромобиль от Volvo неожиданно провалил "лосиный" тест (видео)

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Фото: скриншот/youtube | Лучший результат Polestar 2 — 74 км/ч

Polestar 2 не смог заработать отличную оценку за "лосиный" тест. Флагманский электромобиль от Volvo демонстрирует выраженную недостаточную поворачиваемость.

Новый Polestar 2 не справился с лосиным тестом. Электрический лифтбэк от Volvo не смог пройти испытание на достаточно высокой скорости, что стало неожиданностью. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший тест.

Volvo Polestar 2, Polestar 2, лосиный тест, электромобиль Volvo, новый Polestar 2
Показать хороший результат электрокару помешала недостаточная поворачиваемость
Фото: скриншот/youtube

Лучший результат Polestar 2 — всего 74 км/ч. Напомним, что оценка "отлично" ставится при прохождении этого маневра на 77 км/ч и выше. Основной конкурент шведской модели, Tesla Model 3, смог показать 83 км/ч на "лосином" тесте.

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Для испытаний взяли топовый 476-сильный Polestar 2 с полным приводом и опционным спортивным пакетом, включающим регулируемые амортизаторы, улучшенные тормоза Brembo и 20-дюймовую резину. Тем не менее, даже в такой версии электрокар демонстрировал выраженную недостаточную поворачиваемость — именно она и стала причиной провала теста.

На испытания взяли топовую версию модели со спортивным пакетом

Эти показатели неприятно удивляют, если учесть, что автомобили Volvo всегда очень хорошо справлялись с "лосиным" тестом. Испытание придумали именно в Швеции, где на дороги нередко выбегают лоси и олени. Маневр имитирует резкий объезд внезапно появившегося на дороге препятствия.

Ранее Фокус сообщал, что новейшиый китайский электромобиль BYD Seal установил рекорд скорости в "лосином" тесте.