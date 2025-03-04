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Запас хода — 500 км: раскрыты подробности новых электрических Mercedes Vito и V-Class (видео)

Mercedes Vito, Mercedes V-Class
Фото: Mercedes-Benz | Новые Mercedes Vito и V-Class станут стремительнее

Новые Mercedes V-Class и Vito станут стремительнее на вид и получат современные опции. Электрические версии моделей смогут преодолеть более 500 км без подзарядки.

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Новые Mercedes Vito и V-Class выйдут на рынок в 2026 году и будут иметь электрические модификации. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

В апреле дебютирует концепт Mercedes Vision V, который станет предвестником серийных минивэнов. Первые его тизеры уже опубликовали.

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На изображениях видно, что новые Mercedes V-Class и Vito станут более обтекаемыми. У них стремительный силуэт с увеличенным углом наклона лобового стекла и высокой оконной линией. Также обращают на себя внимание оригинальные диодные фары.

Mercedes V-Class, Mercedes Vision V Fullscreen
В апреле покажут предсерийный концепт Mercedes Vision V
Фото: Mercedes-Benz

Отмечается, что палитра версий Mercedes Vito и V-Class, будет очень широкой, причем они больше будут отличаться между собой дизайном. Более дорогие варианты будут иметь роскошный салон, будут богаче оснащены и полуавтономного движения.

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мерседес вито, Mercedes Vito, Mercedes V-Class Fullscreen
Минивэны получат нестандартную оптику
Фото: скриншот / YouTube

Новые Mercedes V-Class и Vito построят на современной платформе VAN.EA. Электрические версии моделей будут иметь запас хода более 500 км, а 800-вольтовая архитектура будет поддерживать быструю зарядку батареи.

Между прочим, электрическим будет и младший брат "Гелендвагена". Компактный внедорожник презентуют в ближайшие годы.

Также Фокус рассказывал о новом недорогом электровене Kia PV5.

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