Запас ходу — 500 км: розкрито подробиці нових електричних Mercedes Vito і V-Class (відео)
Нові Mercedes V-Class і Vito стануть стрімкішими на вигляд та отримають сучасні опції. Електричні версії моделей зможуть подолати понад 500 км без підзарядки.
Нові Mercedes Vito та V-Class вийдуть на ринок у 2026 році та матимуть електричні модифікації. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.
У квітні дебютує концепт Mercedes Vision V, який стане провісником серійних мінівенів. Перші його тизери вже опублікували.Важливо
На зображеннях видно, що нові Mercedes V-Class і Vito стануть обтічнішими. У них стрімкий силует зі збільшеним кутом нахилу лобового скла та високою віконною лінією. Також звертають на себе увагу оригінальні діодні фари.
Зазначається, що палітра версій Mercedes Vito і V-Class, буде дуже широкою, причому вони більше відрізнятимуться між собою дизайном. Дорожчі варіанти матимуть розкішний салон, будуть багатше оснащені та отримають систему напівавтономного руху.
Читати також
Фортеця серед новобудов: сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку
"Приліт під час шикування": Безугла повідомляє про удар РФ по полігону ЗСУ
"Готові відновити взаємодію": держсекретар США назвав умови для поновлення діалогу з Україною
Їдять у ресторані: Маск розкритикував зустріч Зеленського та європейців у Лондоні (скриншот)
Нові Mercedes V-Class і Vito збудують на сучасній платформі VAN.EA. Електричні версії моделей матимуть запас ходу понад 500 км, а 800-вольтна архітектура підтримуватиме швидку зарядку батареї.
Між іншим, електричним буде і молодший брат "Гелендвагена". Компактний позашляховик презентують у найближчі роки.
Також Фокус розповідав про новий недорогий електровен Kia PV5.
Читати також
На ринок вийшов китайський електрокар за $9500 із запасом ходу понад 400 км (фото)
VW Tiguan на мінімалках: презентовано найменший і найдешевший кросовер Volkswagen (фото)
Нового конкурента Tesla Model Y від Mercedes уперше помітили на дорогах (фото)
430-сильний аналог Smart: на продаж виставили найнезвичніший Aston Martin (фото)