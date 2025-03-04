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Запас ходу — 500 км: розкрито подробиці нових електричних Mercedes Vito і V-Class (відео)

Mercedes Vito, Mercedes V-Class
Фото: Mercedes-Benz | Нові Mercedes Vito і V-Class стануть стрімкішими

Нові Mercedes V-Class і Vito стануть стрімкішими на вигляд та отримають сучасні опції. Електричні версії моделей зможуть подолати понад 500 км без підзарядки.

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Нові Mercedes Vito та V-Class вийдуть на ринок у 2026 році та матимуть електричні модифікації. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

У квітні дебютує концепт Mercedes Vision V, який стане провісником серійних мінівенів. Перші його тизери вже опублікували.

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На зображеннях видно, що нові Mercedes V-Class і Vito стануть обтічнішими. У них стрімкий силует зі збільшеним кутом нахилу лобового скла та високою віконною лінією. Також звертають на себе увагу оригінальні діодні фари.

Mercedes V-Class, Mercedes Vision V Fullscreen
У квітні покажуть передсерійний концепт Mercedes Vision V
Фото: Mercedes-Benz

Зазначається, що палітра версій Mercedes Vito і V-Class, буде дуже широкою, причому вони більше відрізнятимуться між собою дизайном. Дорожчі варіанти матимуть розкішний салон, будуть багатше оснащені та отримають систему напівавтономного руху.

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мерседес віто, Mercedes Vito, Mercedes V-Class Fullscreen
Мінівени отримають нестандартну оптику
Фото: скриншот / YouTube

Нові Mercedes V-Class і Vito збудують на сучасній платформі VAN.EA. Електричні версії моделей матимуть запас ходу понад 500 км, а 800-вольтна архітектура підтримуватиме швидку зарядку батареї.

Між іншим, електричним буде і молодший брат "Гелендвагена". Компактний позашляховик презентують у найближчі роки.

Також Фокус розповідав про новий недорогий електровен Kia PV5.

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