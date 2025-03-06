Украинцы стали покупать меньше авто с пробегом: какие модели популярны (фото)

Наибольшим спросом пользуются подержанные модели С-класса и кроссоверы с бензиновыми двигателями. Украинцы выбирают Volkswagen, Renault и Skoda с пробегом.

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В Украине продолжает снижаться спрос на авто с пробегом. За февраль первую регистрацию прошли почти 17 тыс. подержанных легковушек, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст пригнанных в Украину авто с пробегом составляет 9,5 года. Почти половина из них (46%) — бензиновые. Доля дизельных авто составляет 23%, а электромобилей — 22%. Гибридов завезли 5% от общего количества, а авто с ГБО — 4%.

Renault Megane Фото: Renault

Наибольшим спросом пользуются модели С-класса и кроссоверы. Лидеры подержанного рынка неизменны — это Volkswagen Golf и Renault Megane.

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Самые популярные подержанные авто в Украине за февраль 2025 года:

Volkswagen Golf — 900 зарегистрированных авто. Renault Megane — 653 ед. Skoda Octavia — 592. Volkswagen Tiguan — 490. Audi Q5 — 449.

Всего с начала года в Украине впервые поставили на учет почти 31 тыс. легковых авто с пробегом, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

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