Украинцы стали покупать меньше авто с пробегом: какие модели популярны (фото)
Наибольшим спросом пользуются подержанные модели С-класса и кроссоверы с бензиновыми двигателями. Украинцы выбирают Volkswagen, Renault и Skoda с пробегом.
В Украине продолжает снижаться спрос на авто с пробегом. За февраль первую регистрацию прошли почти 17 тыс. подержанных легковушек, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст пригнанных в Украину авто с пробегом составляет 9,5 года. Почти половина из них (46%) — бензиновые. Доля дизельных авто составляет 23%, а электромобилей — 22%. Гибридов завезли 5% от общего количества, а авто с ГБО — 4%.
Наибольшим спросом пользуются модели С-класса и кроссоверы. Лидеры подержанного рынка неизменны — это Volkswagen Golf и Renault Megane.
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Самые популярные подержанные авто в Украине за февраль 2025 года:
- Volkswagen Golf — 900 зарегистрированных авто.
- Renault Megane — 653 ед.
- Skoda Octavia — 592.
- Volkswagen Tiguan — 490.
- Audi Q5 — 449.
Всего с начала года в Украине впервые поставили на учет почти 31 тыс. легковых авто с пробегом, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине снижается спрос на дизельные автомобили.
Также мы писали, что на украинский рынок выходит новый Volkswagen Passat B9.
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